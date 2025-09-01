ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
20
Время на прочтение
2 мин

От Rammstein до Evanescence: культовые хиты по-новому зазвучат в исполнении Legendary Rock Voices

Вокалисты, финалисты нацотбора, участники "Голосу країни" соберутся на одной сцене, чтобы спеть легендарные рок-хиты.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Legendary Rock Voices

Legendary Rock Voices

Проект Legendary Rock Voices готовит для поклонников особенное событие.

В Киеве состоится вокально-симфоническое шоу, которое подарит слушателям возможность услышать легендарные хиты - от Queen до AC/DC, от Rammstein до Evanescence - на одной сцене.

Legendary Rock Voices готовят для украинской столицы эксклюзивную программу. Их плейлист будет включать самые взрывные хиты всех времен - от треков культовых легенд рока прошлого столетия до бестселлеров современных альтернативщиков. Посетители смогут как и рок-н-рольно ворваться на денсполе, так и станцевать медленные танцы под легендарные баллады.

На одной сцене встретятся мощный симфонический оркестр, академический хор, драйвовый рок-бэнд и шесть уникальных вокалистов. Среди них вокальные коучи, финалисты нацотбора на "Евровидение", участники "Голосу країни" и другие личности из музыкальной индустрии. Чтобы представить собственное видение рок-хитов, на сцену выйдут известные украинские звезды, имена которых раскроют позже. Событие состоится 18 октября во "Дворце спорта".

Legendary Rock Voices

Legendary Rock Voices

"У каждого из нас есть песня, которая навсегда вписалась в жизнь. Наше шоу - это возможность не просто услышать ее вживую, но и пережить те же эмоции снова, но в тысячу раз мощнее. Это вечеринка, где можно и нужно петь во весь голос, танцевать и делиться энергией с тысячами единомышленников", - говорит продюсер проекта Александр Порядченко.

Отметим, сейчас продюсер Елена Мозговая готовит концерт, который будет посвящен памяти ее отца - Николая Мозгового. На сцене впервые за долгое время споет ее муж, артист Дэвид Аксельрод.

Дата публикации
Количество просмотров
20
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie