От Rammstein до Evanescence: культовые хиты по-новому зазвучат в исполнении Legendary Rock Voices

Legendary Rock Voices

Проект Legendary Rock Voices готовит для поклонников особенное событие.

В Киеве состоится вокально-симфоническое шоу, которое подарит слушателям возможность услышать легендарные хиты - от Queen до AC/DC, от Rammstein до Evanescence - на одной сцене.

Legendary Rock Voices готовят для украинской столицы эксклюзивную программу. Их плейлист будет включать самые взрывные хиты всех времен - от треков культовых легенд рока прошлого столетия до бестселлеров современных альтернативщиков. Посетители смогут как и рок-н-рольно ворваться на денсполе, так и станцевать медленные танцы под легендарные баллады.

На одной сцене встретятся мощный симфонический оркестр, академический хор, драйвовый рок-бэнд и шесть уникальных вокалистов. Среди них вокальные коучи, финалисты нацотбора на "Евровидение", участники "Голосу країни" и другие личности из музыкальной индустрии. Чтобы представить собственное видение рок-хитов, на сцену выйдут известные украинские звезды, имена которых раскроют позже. Событие состоится 18 октября во "Дворце спорта".

"У каждого из нас есть песня, которая навсегда вписалась в жизнь. Наше шоу - это возможность не просто услышать ее вживую, но и пережить те же эмоции снова, но в тысячу раз мощнее. Это вечеринка, где можно и нужно петь во весь голос, танцевать и делиться энергией с тысячами единомышленников", - говорит продюсер проекта Александр Порядченко.

