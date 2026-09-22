От теннисных кортов за границей до сцены Green Grey: Татьяна Цимбал рассказала, как сложились судьбы ее детей

Татьяна Цимбал

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Диктор и ведущая программ украинского телевидения Татьяна Цимбал рассказала о своих взрослых детях и внуках.

У знаменитости есть сын и дочь. Ольга уже много лет за границей. Она занимается профессиональным спортом, а именно игрой в теннис. Кстати, дочь Татьяны Цимбал принимает участие в разных соревнованиях, например, в скором времени у нее будет чемпионат мира в Португалии. Сама же Татьяна Цимбал в интервью Oboz.ua говорит, что поддерживает дочь и даже приезжает на ее теннисные игры.

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«Недавно у нее был национальный чемпионат в Оттаве, а затем уедет на чемпионат мира в Португалию. А я ездила с ней на соревнования туда в 2022 году. Оля — большая молодчина. Они так переживают за нас, не то слово. На автомобилях флаги, на доме большой украинский флаг», — говорит ведущая.

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А вот сын Татьяны Цимбал живет в Киеве. Сейчас он преподает для детей. Раньше же у Петра была довольно интересная страница в биографии — мужчина был бас-гитаристом в рок-группе Green Grey. Татьяна Цимбал также вспоминает, что сын в начале полномасштабной войны мог выехать за границу, однако отказался и даже ходил в военкомат, но на службу его не взяли. Сейчас Петру уже 60 лет.

«Сейчас преподает, довольно успешно, хорошо ладит с детьми. У него есть возможность уехать за границу, преподавать. Жена — гражданка Германии, ему в этом году исполнилось 60 лет. Но говорит: „Я не могу“. В начале вторжения трижды ходил в военкомат — тогда очереди там стояли. Возвращался: „Мам, никому там не нужен“. Я говорила: „Ну что ты хочешь: уже престарелый рок-музыкант“, — вспоминает Цимбал.

Татьяна Цымбал с сыном

Кстати, у ведущей уже есть внуки. Дочь Ольги — Мария — живет в Канаде и получает там высшее образование. Она учится на психолога. Тем временем дочь Петра — София — находится в Киеве и уже работает. Девушка занимается маникюром.

Напомним, ранее Татьяна Цимбал вспоминала актера Богдана Ступку. Ведущая рассекретила, что артист говорил коллегам в своем кабинете, что сразу утихали ссоры.

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