От жизни без дома до четырех развернутых кресел: мариуполец произвел фурор на "Голосі країни-14"

Давид Степанян на "Голосі країни-14"

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21-летний переселенец из Мариуполя Давид Степанян ошеломил тренеров «Голоса країни-14» зажигательным выступлением, развернул все четыре кресла и сорвал громкие овации зала.

После переезда в Киев в 2022 году парню пришлось начинать жизнь практически с нуля. Сначала он не имел ни собственного жилья, ни денег, так что в самые сложные периоды мог ночевать в метро или на вокзалах. Впоследствии Давид оказался в хостеле с ужасающими условиями. Этот период своей жизни он называет «социальной смертью». Сейчас юноша работает курьером бренда одежды, обеспечивает себя самым необходимым, а в свободное время занимается музыкой.

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Давид Степанян на «Голосі країни-14»

Для слепых прослушиваний Давид избрал зажигательную композицию I Wanna Dance with Somebody. Его мощный вокал и безудержная энергия настолько поразили наставников, что все четверо развернули свои кресла. Сам участник не скрывал счастья от такого результата, а зал встретил его громкими аплодисментами и возгласами «браво».

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Интересно, что Артем Пивоваров сразу признался, что следил за творчеством Давида и восхищался его нетривиальной музыкой и личностью. MONATIK также отметил неповторимость исполнения, а Тина Кароль засыпала парня комплиментами за уверенность и вокальное звучание.

«Я мечтала, чтобы такие голоса были на „Голосе“. Это большая редкость, голос судьбы», — подчеркнула Кароль. В свою очередь Наталья Могилевская разглядела в молодом исполнителе огромный потенциал и призналась, что видит в нем будущую звезду.

Послушав от наставников приглашения в свои команды, Давид все же выбрал Артема Пивоварова. Хитмейкер очень обрадовался и уже пообещал в будущем создавать с участником «безумие», хотя и не скрывает, что будет нелегко.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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