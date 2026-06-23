"Отчаянная домохозяйка Габи" устроила сказочный праздник и поделилась нежными фото в честь 8-летия сына

Ева Лонгория / © Associated Press

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Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки», американская актриса и продюсер Ева Лонгория, опубликовала фото с дня рождения сына Сантьяго — мама устроила яркий семейный праздник с животными, шариками и пиньятой.

Актриса поделилась яркими моментами семейного торжества. Ее сыну Сантьяго исполнилось 8 лет. Для мальчика знаменитость устроила атмосферную вечеринку. В оформлении были красочные шарики и праздничные элементы. Гости отпраздновали этот день вместе с именинником. Актриса показала поклонникам кадры с мероприятия в соцсетях.

«Лучшее время — отмечать день рождения Санти в эти выходные. Ребята, у меня есть 8-летка!» — написала Ева Лонгория под серией фотографий.

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Пост Евы Лангории / © instagram.com/evalongoria

Ева Лангория с сыном / © instagram.com/evalongoria

Сын Евы Лангории / © instagram.com/evalongoria

На опубликованных кадрах видно, как семья устроила для мальчика настоящий детский праздник. Помещение украсили шариками, подготовили подарки, праздничный торт и развлечения для маленьких гостей. Особое внимание привлекла пиньята в форме зверька, которая добавила вечеринке ещё больше веселья.

Сын Евы Лангории / © instagram.com/evalongoria

Сын Евы Лангории / © instagram.com/evalongoria

Сантьяго — единственный ребенок Евы Лонгории. Мальчик родился в браке знаменитости с мексиканским бизнесменом и медиамагнатом Хосе Бастоном. Пара часто бережет частную жизнь сына, однако иногда делится тёплыми семейными моментами.

Напомним, недавно Ева Лонгория поразила всех признанием о своём детстве.

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