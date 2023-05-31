"Отчаянным домохозяйкам" – 19 лет: как за это время изменились главные актеры сериала

Некоторые актеры построили успешную карьеру, а для некоторых роль в сериале стала последней.

Прошло 19 лет с тех пор, как на телеэкраны вышел американский сериал "Отчаянные домохозяйки".

Лента рассказывает о жизни домохозяек, которые сталкиваются с разными трудностями в жизни, в частности, домашним насилием, супружескими изменами, тяжелыми болезнями и разными тайнами и преступлениями.

Сериал положительно оценили кинокритики, тем временем зрители полюбили "Отчаянных домохозяек".

Прошло 19 лет после премьеры первой серии картины. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о главных актерах ленты. Предлагаем узнать, что случилось со звездами "Отчаянных домохозяек" и как они изменились.

Тери Хэтчер (Сьюзен Мейер)

В телесериале американская актриса сыграла роль Сьюзен Мейер. На момент выхода фильма на экран Тери было 39 лет.

Тери Хэтчер в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Фото: скриншот с видео

На съемочную площадку "Отчаянных домохозяек" актриса пришла уже достаточно известной и популярной. За плечами у Тери были успешные роли в картине о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда" и фильме "Дети шпионов".

Тери Хэтчер / Фото: instagram.com/officialterihatcher

Правда, сериал о домохозяйках принес Хэтчер новую волну популярности, ведь фильм стал настоящим хитом. Благодаря роли Сьюзен актриса получила "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.

Тери Хэтчер / Фото: instagram.com/officialterihatcher

Съемки "Отчаянных домохозяек" закончились в 2012 году. После этого Тери почти исчезла с телеэкранов.

Тери Хэтчер / Фото: instagram.com/officialterihatcher

В личной жизни у актрисы не все складывалось удачно. Она была дважды замужем. От второго брака актриса воспитывает дочь Эмирсон. В настоящее время Хэтчер 58 лет.

Тери Хэтчер с дочерью / Фото: instagram.com/officialterihatcher

Фелисити Хаффман (Линет Скаво)

Американская актриса сыграла в сериале роль Линет Скаво в 41 год. "Отчаянные домохозяйки" принесли Фелисити безумную популярность.

Фелисити Хаффман в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Фото: скриншот с видео

После выхода сериала на экраны актрису начали приглашать на разные роли. У Фелисити на счету есть такие успешные картины, как "Крута Джорджия", "Трансамерика", "Американское преступление", "Фиби в Стране чудес" и многие другие.

Фелисити Хаффман / Фото: Associated Press

Сейчас актрисе 60 лет. Она с 1997 года состоит в браке с актером Уильямом Мэйси. Вместе у супругов две совместные дочери – 23-летняя София и 21-летняя Джорджия.

Фелисити Хаффман с мужем / Фото: Associated Press

Кстати, именно из-за детей Фелисити в 2019 году попала в громкий скандал. Артистку поймали на взятке, когда та устраивала дочерей на обучение в престижные колледжи США. Знаменитость признала свою вину. Она получила наказание в виде 14-дневного тюремного заключения, штрафа в размере 30 тысяч долларов и 250 часов общественных работ.

Фелисити Хаффман / Фото: Associated Press

Марсия Кросс (Бри Ван Де Камп)

Американская актриса благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки" стала всемирно известной в 42 года.

Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Фото: скриншот с видео

После завершения съемок культового сериала Марсия поставила карьеру на паузу. На больших экранах артистка появилась через несколько лет, сыграв главную роль в сериале "Квантико".

Марсия Кросс / Фото: Associated Press

В настоящее время Кросс 61 год. В фильмах она почти не снимается, а если и играет – то эпизодические роли. Актриса была дважды замужем. От второго мужа, с которым она до сих пор состоит в браке, артистка воспитывает дочерей-близнецов – Саванну и Иден.

Марсия Кросс с мужем / Фото: Associated Press

В 2017 году в Марсии диагностировали рак. К счастью, актриса поборола болезнь, а вероятность рецидива крайне низкая.

Марсия Кросс / Фото: Associated Press

Ева Лонгрия (Габриэль Солис)

Роль Габриэль Солис стала для американской актрисы, которой на момент выхода ленты на большие экраны было 29 лет, билетом в успешную жизнь.

Ева Лонгрия в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Фото: скриншот с видео

После "Отчаянных домохозяек" в Евы было немало успешных работ в актерской карьере. Хотя в кино знаменитость нечасто появлялась. В актрисы есть собственный ресторанный бизнес и она занимается благотворительностью.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Ева была трижды замужем. От третьего мужа Лонгрия в 2018 году родила сына Сантьяго. Сейчас актрисе 48 лет.

Ева Лонгория с сыном / Фото: instagram.com/evalongoria

Николет Шеридан (Идди Бритт)

Американская актриса стала безумно популярной благодаря роли Идди Брит, которую она воплотила на экранах в 40 лет.

Николет Шеридан в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Фото: скриншот с видео

Правда, Николет снялась только в пяти сезонах, после чего со скандалом ушла. Актриса подала в суд на продюсера сериала Марка Черри, которого обвинила в домогательствах, и на канал ABC, который транслировал "Отчаянных домохозяек". Суд Шеридан проиграла, а ее карьера пошла на спад.

Николет Шеридан / Фото: Associated Press

Актриса пыталась спасти положение, поэтому основала продюсерский центр и начала выпускать фильмы. Однако успеха они не имели. После громкого скандала Николет получила значительную роль только в 2018 году в сериале "Династия".

Николет Шеридан / Фото: Associated Press

Актриса была дважды замужем. Однако оба брака были неудачными и не продолжались более 2-3 лет. В настоящее время Шеридан 59 лет.

Николет Шеридан / Фото: Associated Press

Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис)

Американский актер в 33 года сыграл в сериале роль мужа Габриэль Солис – Карлоса Солиса. Лента в репертуаре Рикардо стала наиболее успешной.

Рикардо Антонио Чавира в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Фото: скриншот с видео

После "Отчаянных домохозяек" в актера было немало ролей в кино, правда, посредственных. А сейчас он вообще не появляется на телеэкранах.

Рикардо Антонио Чавира / Фото: instagram.com/ricardoachavira

51-летний актер воспитывает сына и дочь, которых ему родила жена Мерси Дитзель.

Рикардо Антонио Чавира с дочерью / Фото: instagram.com/ricardoachavira

Джеймс Дентон (Майк Дельфино)

Американский актер сыграл свою самую успешную роль в 41 год. Джеймс воплотил на экранах Майка Дельфино.

Джеймс Дентон в сериале "Отчаянные домохозяйки" / Фото: скриншот с видео

Артист снимался во всех сезонах сериала "Отчаянные домохозяйки", за что получил Премию Гильдии киноактеров США.

Джеймс Дентон / Фото: Associated Press

После завершения проекта Джеймс постепенно перестал сниматься в кино. Сейчас ему 60 лет, а о его личной жизни почти ничего не известно.

Джеймс Дентон / Фото: Associated Press

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