"Отчаянным домохозяйкам" – 19 лет: как за это время изменились главные актеры сериала

Некоторые актеры построили успешную карьеру, а для некоторых роль в сериале стала последней.
Прошло 19 лет с тех пор, как на телеэкраны вышел американский сериал "Отчаянные домохозяйки".
Лента рассказывает о жизни домохозяек, которые сталкиваются с разными трудностями в жизни, в частности, домашним насилием, супружескими изменами, тяжелыми болезнями и разными тайнами и преступлениями.
Сериал положительно оценили кинокритики, тем временем зрители полюбили "Отчаянных домохозяек".
Прошло 19 лет после премьеры первой серии картины. Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о главных актерах ленты. Предлагаем узнать, что случилось со звездами "Отчаянных домохозяек" и как они изменились.
Тери Хэтчер (Сьюзен Мейер)
В телесериале американская актриса сыграла роль Сьюзен Мейер. На момент выхода фильма на экран Тери было 39 лет.
На съемочную площадку "Отчаянных домохозяек" актриса пришла уже достаточно известной и популярной. За плечами у Тери были успешные роли в картине о Джеймсе Бонде "Завтра не умрет никогда" и фильме "Дети шпионов".
Правда, сериал о домохозяйках принес Хэтчер новую волну популярности, ведь фильм стал настоящим хитом. Благодаря роли Сьюзен актриса получила "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров США.
Съемки "Отчаянных домохозяек" закончились в 2012 году. После этого Тери почти исчезла с телеэкранов.
В личной жизни у актрисы не все складывалось удачно. Она была дважды замужем. От второго брака актриса воспитывает дочь Эмирсон. В настоящее время Хэтчер 58 лет.
Фелисити Хаффман (Линет Скаво)
Американская актриса сыграла в сериале роль Линет Скаво в 41 год. "Отчаянные домохозяйки" принесли Фелисити безумную популярность.
После выхода сериала на экраны актрису начали приглашать на разные роли. У Фелисити на счету есть такие успешные картины, как "Крута Джорджия", "Трансамерика", "Американское преступление", "Фиби в Стране чудес" и многие другие.
Сейчас актрисе 60 лет. Она с 1997 года состоит в браке с актером Уильямом Мэйси. Вместе у супругов две совместные дочери – 23-летняя София и 21-летняя Джорджия.
Кстати, именно из-за детей Фелисити в 2019 году попала в громкий скандал. Артистку поймали на взятке, когда та устраивала дочерей на обучение в престижные колледжи США. Знаменитость признала свою вину. Она получила наказание в виде 14-дневного тюремного заключения, штрафа в размере 30 тысяч долларов и 250 часов общественных работ.
Марсия Кросс (Бри Ван Де Камп)
Американская актриса благодаря роли в сериале "Отчаянные домохозяйки" стала всемирно известной в 42 года.
После завершения съемок культового сериала Марсия поставила карьеру на паузу. На больших экранах артистка появилась через несколько лет, сыграв главную роль в сериале "Квантико".
В настоящее время Кросс 61 год. В фильмах она почти не снимается, а если и играет – то эпизодические роли. Актриса была дважды замужем. От второго мужа, с которым она до сих пор состоит в браке, артистка воспитывает дочерей-близнецов – Саванну и Иден.
В 2017 году в Марсии диагностировали рак. К счастью, актриса поборола болезнь, а вероятность рецидива крайне низкая.
Ева Лонгрия (Габриэль Солис)
Роль Габриэль Солис стала для американской актрисы, которой на момент выхода ленты на большие экраны было 29 лет, билетом в успешную жизнь.
После "Отчаянных домохозяек" в Евы было немало успешных работ в актерской карьере. Хотя в кино знаменитость нечасто появлялась. В актрисы есть собственный ресторанный бизнес и она занимается благотворительностью.
Ева была трижды замужем. От третьего мужа Лонгрия в 2018 году родила сына Сантьяго. Сейчас актрисе 48 лет.
Николет Шеридан (Идди Бритт)
Американская актриса стала безумно популярной благодаря роли Идди Брит, которую она воплотила на экранах в 40 лет.
Правда, Николет снялась только в пяти сезонах, после чего со скандалом ушла. Актриса подала в суд на продюсера сериала Марка Черри, которого обвинила в домогательствах, и на канал ABC, который транслировал "Отчаянных домохозяек". Суд Шеридан проиграла, а ее карьера пошла на спад.
Актриса пыталась спасти положение, поэтому основала продюсерский центр и начала выпускать фильмы. Однако успеха они не имели. После громкого скандала Николет получила значительную роль только в 2018 году в сериале "Династия".
Актриса была дважды замужем. Однако оба брака были неудачными и не продолжались более 2-3 лет. В настоящее время Шеридан 59 лет.
Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис)
Американский актер в 33 года сыграл в сериале роль мужа Габриэль Солис – Карлоса Солиса. Лента в репертуаре Рикардо стала наиболее успешной.
После "Отчаянных домохозяек" в актера было немало ролей в кино, правда, посредственных. А сейчас он вообще не появляется на телеэкранах.
51-летний актер воспитывает сына и дочь, которых ему родила жена Мерси Дитзель.
Джеймс Дентон (Майк Дельфино)
Американский актер сыграл свою самую успешную роль в 41 год. Джеймс воплотил на экранах Майка Дельфино.
Артист снимался во всех сезонах сериала "Отчаянные домохозяйки", за что получил Премию Гильдии киноактеров США.
После завершения проекта Джеймс постепенно перестал сниматься в кино. Сейчас ему 60 лет, а о его личной жизни почти ничего не известно.
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