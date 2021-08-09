В избитого танцора Дорофеевой неподвижная левая часть тела

Также отчим заявил, что у нападающего была банда, которая била людей.

Отчим избитого танцора балета певицы Нади Дорофеевой — Жени Гончаренко — поделился подробностями инцидента.

В комментарии сайту OBOZREVATEL Вячеслав рассказал, что у сотрудника УГО, который избил 22-летнего парня, была целая банда. Также он отметил, в момент нападения он как раз шел на работу.

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"На родине этого человека у него была целая банда, которая регулярно бьет людей. Эту информацию также передали правоохранителям", — рассказал мужчина.

Кроме того, отчим Жени поделился, что парень может пробыть в искусственной коме еще несколько месяцев. Он добавил, что сейчас левая часть тела Жени неподвижна, поэтому у него нарушена опорно-двигательная система.

Ежедневно на лекарства уходит около 3-5 тысяч гривен. Сбор средств, который объявили недавно, до сих пор.

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"Если он выйдет из медикаментозного сна, то денег хватит, а если будет продолжаться полуторагодовалая реабилитация, то средств понадобится больше. Женя потерял работу и поэтому деньги будем собирать, пока не выяснится ситуация с его здоровьем", — отметил Вячеслав.

Напомним, избитого танцовщика из балета Дорофеевой затравили за выступления в России. Парень участвовал в местных талант-шоу.

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