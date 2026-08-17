Отдала дочь Кличко, употребляла наркотики и мучилась от недугов: как жила Хайден Панеттьери перед смертью

Хайден Панеттьери, Владимир Кличко и дочь

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Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», скончалась 17 августа в возрасте 36 лет.

О смерти знаменитости сообщил ее представитель, а отец Скип Панеттьери подтвердил трагическое известие. Причина смерти в заявлениях пока не разглашается.

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При жизни артистка неоднократно оказывалась в центре внимания из-за личных проблем. Гайден открыто говорила о послеродовой депрессии, зависимости от алкоголя и наркотиков, сложном разрыве с Владимиром Кличко, потере опеки над дочерью и отношениях с мужчиной, который ее обижал. В то же время в 2026 году она впервые публично рассказала о своей бисексуальности и выпустила откровенные мемуары «This Is Me: A Reckoning» («Это я: Расплата»).

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Гайден Панеттьери / © Associated Press

Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, какой на самом деле была жизнь Гейден Панеттьери незадолго до смерти, а также, что известно о ее единственной дочери от Кличко и как выглядит 11-летняя Кая-Евдокия.

Послеродовая депрессия Гайден с зависимостями и передача опеки над дочерью Кличко

Гайден Панеттьери стала мамой в декабре 2014 года. У нее и украинского боксера Владимира Кличко родилась первенец — дочь Кая-Евдокия. Однако после родов актриса пережила тяжелую послеродовую депрессию, серьезно отразившуюся на ее психологическом состоянии. Впоследствии она стала злоупотреблять алкоголем и наркотиками.

Беременная Каей Гайден Панеттьери / © Associated Press

Артистка не скрывала, что ее состояние было очень тяжелым. В худший период она просыпалась с дрожью и, по ее словам, могла функционировать только после алкоголя. Гайден несколько раз проходила лечение, а самое длительное пребывание в реабилитационном центре длилось восемь месяцев.

На фоне проблем с зависимостью Хайден приняла чрезвычайно болезненное для себя решение — в 2018 году согласилась, чтобы Кая жила с отцом Владимиром Кличко. Сама актриса позже объясняла, что понимала: в тот момент не была в том состоянии, в котором могла бы полноценно заботиться о ребенке.

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Владимир Кличко с дочерью / © twitter.com/haydenpanettier

Панеттьери называла это одним из самых трудных решений в своей жизни. Она отмечала, что не «отказалась» от дочери, как это часто подавали в СМИ, а просто хотела обеспечить Кае стабильность и безопасность, пока сама проходила лечение. А Владимира при жизни называла «невероятным отцом».

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко / © Associated Press

Какой стала единственная дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко и ее фото

Родившаяся в 2014 году Кая-Евдокия ныне живет с отцом. При жизни Гайден виделась с ней преимущественно во время редких визитов и праздников. В то же время, несмотря на расстояние, артистка уверяла, что их связь оставалась крепкой и много общались дистанционно. В своих последних интервью она рассказывала, что дочь в последнее время «звонила по телефону все больше и больше».

Дочь Владимира Кличко и Хайден Панеттьери / © twitter.com/haydenpanettier

Панеттьери с гордостью говорила о способностях Каи. Она делилась, что девочка интересуется языками, увлекается лыжами и конным спортом. Правда, свою маму она называла по кличке Бритни — в честь героини, которую Гайден сыграла в фильме «Достигни успеха: Все или ничего». Сейчас Кае 11 лет, а в конце 2026-го ей должно исполниться 12. И девочку часто называют копией мамы из-за очень похожей внешности.

Абьюзивные отношения Хайден после разрыва с Кличко

После разрыва с Владимиром Кличко в жизни Панеттьери появился Брайан Гикерсон. Их отношения стали одними из самых сложных в жизни актрисы. Мужчину обвиняли в домашнем насилии в отношении Гайден, а в 2021 году он признал вину по двум тяжелым эпизодам нанесения ей телесных повреждений и получил наказание.

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В своих мемуарах Панеттьери откровенно рассказала, как трудно ей было разорвать эту связь и круг насилия. К счастью, актриса смогла поставить точку в этих отношениях и сосредоточиться на собственном обновлении.

Гайден Панеттьери / © Associated Press

Проблемы со здоровьем, преследовавшие актрису последние годы

Кроме зависимостей и психологических проблем, Гайден Панеттьери рассказывала и о серьезных физических затруднениях. Она пережила сложный период, когда ее организм заставил остановиться после многолетних проблем со здоровьем и зависимостью. Ранее актриса также рассказывала о желтухе и серьезных проблемах с печенью, из-за которых врачи предупреждали ее об опасности для жизни.

Еще в 30 лет организм звезды не выдержал — у нее пожелтели глаза, опухло лицо, начали выпадать волосы, расти вес и мучила сильная слабость. Поэтому она обращалась к гепатологу и проходила курс лечения.

Гайден Панеттьери / © Associated Press

В то же время в последнее время Панеттьери пыталась восстанавливаться. Она работала над физической формой. В частности, забила тревогу, когда в последние годы жизни столкнулась с таинственной и тяжелой травмой нервной системы, из-за которой однажды она проснулась с онемением от талии вниз и не могла полноценно двигать стопой или пальцами ног.

Это состояние оставляло ее почти парализованным в течение длительного времени, после чего она длительно восстанавливалась с помощью специальных упражнений. Еще весной этого года она даже показывала, как реабилитируется возле балетного станка под руководством тренера.

В 2026 году знаменитость также выпустила мемуары, подробно описавшие борьбу с зависимостью, депрессией, последствиями абьюзивных отношений и решением относительно дочери.

Гайден Панеттьери / © Associated Press

Подозрение в «срыве» и возвращении к пагубным привычкам

Отдельная обеспокоенность вызвала интервью Гайден Панеттьери изданию People в 2024 году. После появления видео пользователи Сети обратили внимание на ее вещание, стеклянный взгляд и странное поведение и предположили, что актриса могла снова употреблять запрещенные вещества.

Гайден Панеттьери / © instagram.com/people

Представители Панеттьери тогда отрицали, что она находилась под влиянием алкоголя или наркотиков. Сама актриса объяснила свое состояние тем, что почти не спала перед разговором, а интервью было для нее особенно эмоциональным из-за смерти младшего брата Джансена в 2023 году.

Перед смертью Панеттьери сделала каминг-аут

Важным событием в последнем году жизни Гайден стал ее камингаут. В мае 2026 года актриса впервые публично заявила, что является бисексуальной. Она призналась, что давно испытывала одинаковое влечение как к мужчинам, так и к женщинам, однако годами боялась говорить об этом открыто из-за давления Голливуда и стремления казаться «идеальной».

По словам Панеттьери, она долго не решалась на откровенность, поскольку не хотела, чтобы ее каминг-аут восприняли как попытку привлечь внимание. В итоге работа над мемуарами помогла ей принять себя и рассказать об этой части жизни публично в 36 лет.

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Внезапная смерть Хайден Панеттьери остается неожиданностью для многих. Причина трагедии пока не сообщается. Ее единственная дочь Кая-Евдокия будет теперь расти без матери, а отец Владимир Кличко пока не комментировал потерю.

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