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Отдала дочь Кличко, употребляла наркотики и мучилась от недугов: как жила Хайден Панеттьери перед смертью
В 36 лет внезапно умерла Г
Хайден Панеттьери — актриса оставила после себя единственную дочь от Владимира Кличко. Предлагаем узнать, как сложилась жизнь звезды в последние годы.
Американская актриса Хайден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», скончалась 17 августа в возрасте 36 лет.
О смерти знаменитости сообщил ее представитель, а отец Скип Панеттьери подтвердил трагическое известие. Причина смерти в заявлениях пока не разглашается.
При жизни артистка неоднократно оказывалась в центре внимания из-за личных проблем. Гайден открыто говорила о послеродовой депрессии, зависимости от алкоголя и наркотиков, сложном разрыве с Владимиром Кличко, потере опеки над дочерью и отношениях с мужчиной, который ее обижал. В то же время в 2026 году она впервые публично рассказала о своей бисексуальности и выпустила откровенные мемуары «This Is Me: A Reckoning» («Это я: Расплата»).
Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, какой на самом деле была жизнь Гейден Панеттьери незадолго до смерти, а также, что известно о ее единственной дочери от Кличко и как выглядит 11-летняя Кая-Евдокия.
Послеродовая депрессия Гайден с зависимостями и передача опеки над дочерью Кличко
Гайден Панеттьери стала мамой в декабре 2014 года. У нее и украинского боксера Владимира Кличко родилась первенец — дочь Кая-Евдокия. Однако после родов актриса пережила тяжелую послеродовую депрессию, серьезно отразившуюся на ее психологическом состоянии. Впоследствии она стала злоупотреблять алкоголем и наркотиками.
Артистка не скрывала, что ее состояние было очень тяжелым. В худший период она просыпалась с дрожью и, по ее словам, могла функционировать только после алкоголя. Гайден несколько раз проходила лечение, а самое длительное пребывание в реабилитационном центре длилось восемь месяцев.
На фоне проблем с зависимостью Хайден приняла чрезвычайно болезненное для себя решение — в 2018 году согласилась, чтобы Кая жила с отцом Владимиром Кличко. Сама актриса позже объясняла, что понимала: в тот момент не была в том состоянии, в котором могла бы полноценно заботиться о ребенке.
Панеттьери называла это одним из самых трудных решений в своей жизни. Она отмечала, что не «отказалась» от дочери, как это часто подавали в СМИ, а просто хотела обеспечить Кае стабильность и безопасность, пока сама проходила лечение. А Владимира при жизни называла «невероятным отцом».
Какой стала единственная дочь Хайден Панеттьери и Владимира Кличко и ее фото
Родившаяся в 2014 году Кая-Евдокия ныне живет с отцом. При жизни Гайден виделась с ней преимущественно во время редких визитов и праздников. В то же время, несмотря на расстояние, артистка уверяла, что их связь оставалась крепкой и много общались дистанционно. В своих последних интервью она рассказывала, что дочь в последнее время «звонила по телефону все больше и больше».
Панеттьери с гордостью говорила о способностях Каи. Она делилась, что девочка интересуется языками, увлекается лыжами и конным спортом. Правда, свою маму она называла по кличке Бритни — в честь героини, которую Гайден сыграла в фильме «Достигни успеха: Все или ничего». Сейчас Кае 11 лет, а в конце 2026-го ей должно исполниться 12. И девочку часто называют копией мамы из-за очень похожей внешности.
Абьюзивные отношения Хайден после разрыва с Кличко
После разрыва с Владимиром Кличко в жизни Панеттьери появился Брайан Гикерсон. Их отношения стали одними из самых сложных в жизни актрисы. Мужчину обвиняли в домашнем насилии в отношении Гайден, а в 2021 году он признал вину по двум тяжелым эпизодам нанесения ей телесных повреждений и получил наказание.
В своих мемуарах Панеттьери откровенно рассказала, как трудно ей было разорвать эту связь и круг насилия. К счастью, актриса смогла поставить точку в этих отношениях и сосредоточиться на собственном обновлении.
Проблемы со здоровьем, преследовавшие актрису последние годы
Кроме зависимостей и психологических проблем, Гайден Панеттьери рассказывала и о серьезных физических затруднениях. Она пережила сложный период, когда ее организм заставил остановиться после многолетних проблем со здоровьем и зависимостью. Ранее актриса также рассказывала о желтухе и серьезных проблемах с печенью, из-за которых врачи предупреждали ее об опасности для жизни.
Еще в 30 лет организм звезды не выдержал — у нее пожелтели глаза, опухло лицо, начали выпадать волосы, расти вес и мучила сильная слабость. Поэтому она обращалась к гепатологу и проходила курс лечения.
В то же время в последнее время Панеттьери пыталась восстанавливаться. Она работала над физической формой. В частности, забила тревогу, когда в последние годы жизни столкнулась с таинственной и тяжелой травмой нервной системы, из-за которой однажды она проснулась с онемением от талии вниз и не могла полноценно двигать стопой или пальцами ног.
Это состояние оставляло ее почти парализованным в течение длительного времени, после чего она длительно восстанавливалась с помощью специальных упражнений. Еще весной этого года она даже показывала, как реабилитируется возле балетного станка под руководством тренера.
В 2026 году знаменитость также выпустила мемуары, подробно описавшие борьбу с зависимостью, депрессией, последствиями абьюзивных отношений и решением относительно дочери.
Подозрение в «срыве» и возвращении к пагубным привычкам
Отдельная обеспокоенность вызвала интервью Гайден Панеттьери изданию People в 2024 году. После появления видео пользователи Сети обратили внимание на ее вещание, стеклянный взгляд и странное поведение и предположили, что актриса могла снова употреблять запрещенные вещества.
Представители Панеттьери тогда отрицали, что она находилась под влиянием алкоголя или наркотиков. Сама актриса объяснила свое состояние тем, что почти не спала перед разговором, а интервью было для нее особенно эмоциональным из-за смерти младшего брата Джансена в 2023 году.
Перед смертью Панеттьери сделала каминг-аут
Важным событием в последнем году жизни Гайден стал ее камингаут. В мае 2026 года актриса впервые публично заявила, что является бисексуальной. Она призналась, что давно испытывала одинаковое влечение как к мужчинам, так и к женщинам, однако годами боялась говорить об этом открыто из-за давления Голливуда и стремления казаться «идеальной».
По словам Панеттьери, она долго не решалась на откровенность, поскольку не хотела, чтобы ее каминг-аут восприняли как попытку привлечь внимание. В итоге работа над мемуарами помогла ей принять себя и рассказать об этой части жизни публично в 36 лет.
Внезапная смерть Хайден Панеттьери остается неожиданностью для многих. Причина трагедии пока не сообщается. Ее единственная дочь Кая-Евдокия будет теперь расти без матери, а отец Владимир Кличко пока не комментировал потерю.