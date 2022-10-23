Отец Александра Волошина, который едва не зарезал его маму, неожиданно появился в жизни блогера с претензией

Муж Анны Тринчер рассказал, как его отец, с которым он не общался четыре года, внезапно ему написал.

Муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин поделился, что его отец, с которым он не общался четыре года, внезапно объявился в его жизни.

С отцом блогер не общался четыре года. У Александра не слишком приятные воспоминания, связанные с близким человеком. Так, мужчина бил его маму и однажды набросился на нее с ножом.

Волошин показал, что ему написал отец. Мужчина высказал претензию сыну, что тот женился и ничего ему не сказал. Также он поинтересовался у Александра, взяла ли Анна его фамилию.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"О боже. Бессовестный. Ничего сынуль. Это все, что отец хотел сказать? Я честно говоря надеялась, что он позвонил тебя поздравить", — так отреагировала мама блогера на сообщение своего экс-мужа сыну.

В свою очередь, Саша признался, что его этот "привет из прошлого" не обидел, впрочем выглядит несколько странно:

"Я ничего не имею против. Я ходил к психологу. У меня много детских травм, связанных с отцом. Я его уже простил. Но просто удивительно, что… Ну, у меня была свадьба. Такие события вообще в стране. Он меня спрашивает, взяла ли моя жена мою фамилию. Типа, его, по факту, фамилию", — поделился мыслями Волошин.

Рассказал он и то, почему его родители развелись:

"Он заходит на кухню с ножом. Мама на него кричит: Почему? Где ты был?". И я вижу четко, как он начинает на маму идти с ножом. И у меня тогда просто "щелчок". Я очень сильно боялся. Я помню этот страх, у меня, у маленького ребенка. Он до сих пор есть. И я тогда подрываюсь. Беру стул и начинаю стулом его от мамы отбивать", — поделился Волошин.

Напомним, что Анна Тринчер и Александр Волошин поженились 24 сентября. Праздник влюбленные устроили в теплом семейном кругу.

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