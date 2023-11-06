Отец Анджелины Джоли назвал дочь "глупой" из-за поддержки Палестины

Отец полностью раскритиковал дочь, которая, по его мнению, дезифнормирует.

Лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус", американский актер Джон Войт записал видео, в котором осудил позицию своей дочери, актрисы Анджелины Джоли, которая ранее призывала к прекращению огня в Секторе Газы.

Войт не является активным пользователем Instagram, однако опубликовал на своей странице видео на фоне американского флага с объяснениями для звездной дочери. Его крайне возмутили слова об "умышленной бомбардировке палестинских семей", которые ранее Джоли высказывала в своем фотоблоге.

"Я очень разочарован тем, что моя дочь, как и многие другие, не имеет представления о Божьей чести, Божьих истинах. Речь идет об уничтожении истории Божьей земли, Святой земли, Земли евреев. Израильская армия должна защищать свою землю, свой народ. Это война ", – начал говорить Джон Войт.

Отец Анджелины Джоли раскритиковал заявление своей дочери, которая поддержала Сектор Газы

В частности, оскароносный отец считает, что посты его дочери – это "полный бред". Он резко высказался в сторону людей, считающих приемлемой ситуацию с "уничтожением евреев и христианства".

"Это абсолютная ложь, что Израиль убивает невинных людей. Заставить всех думать, что Израиль уничтожает палестинских детей, — это на самом деле и есть план ХАМАСа. И вы, дураки, называете Израиль причиной проблем? Вам нужно посмотреть на себя и спросить: "Кто я ? Что я?", – сказал актер.

Анджелина Джоли и Джон Войт / Фото: Getty Images

В конце видеообращения Войт добавил, что победа будет за Израилем.

"Израильский народ заботится о людях. Они любят, они заботятся — делают то, чего не понять этим животным. Справедливость победит", — отстоял свое мнение Джон Войт.

Напомним, недавно американская актриса Анджелина Джоли во второй раз поддержала Сектор Газы, назвав место "могилой массового захоронения". Свою позицию она изложила в фотоблоге.

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