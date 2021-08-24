Отец Бритни Спирс намекнул на психические расстройства дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду"

Джейми Спирс сделал официальное заявление.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми, который недавно отказался от опекунства над дочерью, заявил о серьезных психических расстройств дочери.

Джейми подал в суд документы, в которых утверждается, что люди "хвалили бы" его, если бы знали всю "конфиденциальную" информацию о проблемах исполнительницы.

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"Если бы общественность знала все факты личной жизни госпожи Спирс, все ее недостатки, все страсти и психические расстройства, с которыми она боролась, то все хвалили бы мистера Спирс за выполненную им работу, а не чернили его", — говорится в судебной заявке, пишет peopletalk.

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Он говорит, что борьба дочери с "зависимостью и проблемами психического здоровья" гораздо серьезнее, чем о ней известно общественности. Отец также сообщил, что он лишь хочет спасти Бритни.

"Нет никаких сомнений в том, что опека спасла Бритни от катастрофы, поддержала ее, когда она больше всего в этом нуждалась, защитила репутацию и помогла восстановить карьеру", — сообщил Джейми.

Также отец отрицает, что был причастен к употреблению Бритни тяжелых препаратов. Он говорит, что его основная роль в лечении дочери заключалась в оплате счетов.

Напомним, недавно Бритни Спирс озадачила поклонников своими танцами под песню S.O.S. Они решили, что она просит о помощи.

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