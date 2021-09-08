Отец Бритни Спирс отказался от опеки: как звезда шла к этому 13 лет

Отец Бритни Спирс отказался от опеки: как звезда шла к этому 13 лет

У артистки был довольно непростой путь.

Отец популярной певицы Бритни Спирс — Джейми — отказался от опеки над дочерью.

Это был непростой путь артистки, продолжительностью 13 лет. А за громким судебным разбирательством наблюдает чуть ли не весь мир. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, с чего все началось, как поддерживали исполнительницу ее коллеги и почему только через 13 лет Спирс удалось вырваться из-под опеки отца.

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"Черная полоса" безумно популярной Бритни Спирс началась в 2004 году, когда исполнительница поспешно вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. Так, после двух родов она долго не могла вернуть свою сексуальную форму, из-за чего очень переживала. Впоследствии певица узнала об изменах со стороны любимого и их супружеской жизни пришел конец. Пара развелась в 2006 году.

Бритни была в депрессии, начала употреблять наркотики и страдала от нервных срывов. Впоследствии ее обвинили в оставлении места ДТП и вождении авто с недействительными правами. Спирс легла в клинику на реабилитацию. Через день после этого в СМИ появились фото артистки с побритыми волосами.

Лысая Бритни Спирс бьет машину зонтиком / Getty Images

После развода с Кевином певица хотела, чтобы их сыновья остались жить с ней. Впрочем, во время очередного теста на наркотики в крови Спирс обнаружили амфетамины. Смотря на это и другие инциденты, право опеки над детьми передали Федерлайну. В начале 2008-го суд вынес постановление, согласно которому звезде было запрещено посещать наследников. Вскоре артистку снова госпитализировали в психиатрическое отделение. Исполнительницу признали восприимчивой чужому влиянию.

В 2008 году опекуном Бритни стал ее отец — Джейми Спирс.

Бритни Спирс с отцом Джейми (2008 год) / Getty Images

Мужчина стал контролировать все жизненные решения артистки, распоряжаться бизнесом и состоянием дочери. Исполнительница имела несколько небрежный вид. Потухший взгляд, мимика и неуверенные движения говорили о том, что она не смогла до конца восстановиться.

Через год фанаты знаменитости создали движение #FreeBritney.

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В прошлом году поклонники заметили странное поведение кумира и восстановили это движение. Бритни публиковала странные танцы, видео, где ходит туда-сюда и быстро говорит. Пользователи поняли, что она хочет вырваться из под опеки отца и подает сигналы. Так, под одним из роликов пользователи написали комментарий: "Если тебе нужна помощь, надень желтый цвет в своем следующем видео".

В следующем ролике звезда появилась в белых шортах и желтой топе.

Кроме того, сторонники создали онлайн-петицию, которая требует прекращения охраны, контроля ее жизни и имущества отцом и адвокатом.

Но почти год звезда молчала. Только в июне в 2021-м в суде звезда впервые откровенно рассказала о ситуации с опекунством. 39-летняя Бритни сделала публичное заявление в зале суда, который рассматривал ее иск о том, чтобы избавиться от принудительного контроля, который продолжается 13 лет. Артистка отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права. Она ошеломила, что во время принудительного лечения ей назначили литий, из-за употребления которого она чувствовала себя "будто пьяной" на протяжении 5 лет. Кроме того, ее заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не могла иметь детей, без права удалить ее.

Также звезду заставляли много работать, даже когда она чувствовала сильную усталость и просила о перерыве. Спирс отметила, что вся ее жизнь похожа на постоянное пребывание в реабилитационном центре, поскольку проходит терапию три раза в неделю.

После откровенного признания Спирс суд удовлетворил ее просьбу об изменении адвоката. Новым защитником стал Мэтью Розенгарт, который сразу заявил, что будет действовать быстро и решительно. Со своей стороны, Бритни заявила, что пока не освободится — не выйдет на сцену.

Associated Press

В это время голливудские звезды публично выразили свое мнение и поддержали коллегу. Они оставляли сообщения в своих фотоблогах, комментировали публикации самой Спирс и общались с журналистами. В частности, не остались в стороне Пэрис Хилтон, Мадонна, Энди Коэн, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.

И вот во вторник, 7 сентября, Джейми Спирс подал в суд запрос о прекращении 13-летнего опекунства над своей дочерью.

Он процитировал предыдущие показания певицы, указав, что Бритни хочет самостоятельно контролировать свою жизнь "без ограничений со стороны опекуна или суда".

Следующее слушание по делу состоится 29 сентября.

Напомним

Отец Бритни Спирс требует два миллиона долларов за отказ от опеки над дочерью;

за отказ от опеки над дочерью; Отец Бритни Спирс намекнул на психические расстройства дочери: "Меня бы хвалили, если бы знали всю правду";

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на домработницу; Бритни Спирс отреагировала на отказ отца быть ее опекуном.

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