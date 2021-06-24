Отец Бритни Спирс прокомментировал ее заявление об увольнении от опекунства: "Очень люблю дочку"

Отец Бритни Спирс прокомментировал ее заявление об увольнении от опекунства: "Очень люблю дочку"

Юристы Джейми Спирса опубликовали официальное заявление.

Отец певицы Бритни Спирс Джейми, который уже на протяжении 13 лет контролирует ее жизнь, будучи ее опекуном, прокомментировал ее скандальное заявление о желании освободиться от его опекунства.

Почти сразу после выступления Бритни в суде, где она сообщила жуткие подробности родительского контроля, команда юристов Джейми сделал заявление в ответ.

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Как пишет издание Daily Mail, Джейми Спирс в заявлении настаивает на том, что очень любит свою дочь.

"Он сожалеет, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Мистер Спирс очень любит свою дочь", — говорится в сообщении.

Интересно, что заявление Джейми Спирс обнародовал после того, как было обнаружено, что он продал дом, в котором выросла Бритни и вернулся в свой родной город в Кентвуд, где живет в доме на колесах, припаркованном рядом со складом, где хранятся памятные вещи его дочери.

Напомним, Бритни Спирм лично выступила в суде, где рассматривалась ее заявление об отказе от родительской опеки, где дала показания, что не может больше жить в рамках конролю своего отца. Артистка отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

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