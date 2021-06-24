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Отец Бритни Спирс прокомментировал ее заявление об увольнении от опекунства: "Очень люблю дочку"

Отец Бритни Спирс прокомментировал ее заявление об увольнении от опекунства: "Очень люблю дочку"

Associated Press

Юристы Джейми Спирса опубликовали официальное заявление.

Отец певицы Бритни Спирс Джейми, который уже на протяжении 13 лет контролирует ее жизнь, будучи ее опекуном, прокомментировал ее скандальное заявление о желании освободиться от его опекунства.

Почти сразу после выступления Бритни в суде, где она сообщила жуткие подробности родительского контроля, команда юристов Джейми сделал заявление в ответ.

© Getty Images
Getty Images

Как пишет издание Daily Mail, Джейми Спирс в заявлении настаивает на том, что очень любит свою дочь.

"Он сожалеет, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Мистер Спирс очень любит свою дочь", — говорится в сообщении.

Интересно, что заявление Джейми Спирс обнародовал после того, как было обнаружено, что он продал дом, в котором выросла Бритни и вернулся в свой родной город в Кентвуд, где живет в доме на колесах, припаркованном рядом со складом, где хранятся памятные вещи его дочери.

Напомним, Бритни Спирм лично выступила в суде, где рассматривалась ее заявление об отказе от родительской опеки, где дала показания, что не может больше жить в рамках конролю своего отца. Артистка отметила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.