Отец Бритни Спирс требует от певицы денег: "Опекунство закончится быстрее"

Джейми хочет, чтобы артистка оплатила ему адвокатов.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми снова напомнил о себе.

Отец подал ходатайство в суд. Джейми требует, чтобы Бритни оплатила ему услуги адвокатов. Он уверяет, что так его опекунство быстрее закончится.

"Немедленная выплата гонораров адвокатам Джейми необходима для обеспечения того, чтобы его опекунство могло быстро и рационально закончиться, чтобы Бритни могла взять под контроль свою жизнь так, как этого хотят она и Джейми", — говорится в судебных документах, пишет People.

Бритни Спирс с отцом / Associated Press

Адвокат Бритни уже отреагировал на такое заявление Джейми. Мэттью Розенгарт заявил, что отцу должно быть стыдно требовать от дочери еще какие-то средства.

"Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни. Опекунство было прекращено, и мистер Спирс был с позором уволен с должности. Его ходатайство не только юридически необоснованно, но и просто отвратительно. Это не то, что должен делать отец, любящий свою дочь", – прокомментировал адвокат.

Отметим, что 13 ноября суд прекратил 13-летнее опекунство отца Бритни Спирс над американской певицей. Контроль за ее финансами будет временно передан профессиональному аудитору.

К слову, раньше отец контролировал ее передвижение и телефонные звонки.

Читайте также: