Отец Холланда подтвердил его помолвку с Зендеей и раскрыл, как сын необычно сделал предложение

Отец звезды фильма "Человек-паук" Тома Холланда подтвердил его помолвку с американской актрисой Зендеей.

Юморист Доминик Холланд об этом объявил в своем блоге 10 января, пишет People. По словам комика, его сын отнесся к предложению ответственно. Том Холланд все продумал до мелочей и спланировал время, дату, речь и даже образ. Что интересно, актер отнесся к помолвке несколько по старинке. Перед тем, как сделать Зендее предложение, он просил у ее отца разрешение на это.

"Он купил обручальное кольцо. Он разговаривал с ее отцом и получил разрешение сделать предложение своей дочери. У Тома все было спланировано... Когда, где, как, что сказать, что одеть", — поделился отец актера.

Зендея и Том Холланд / Фото: Associated Press

Пара обручилась, но со свадьбой пока не торопится, о чем рассказал инсайдер. В частности, сначала Зендея и Холланд хотят насладиться новым статусом, а уже потом идти под венец. Кроме того, влюбленным пока не до свадьбы, они заняты рабочими проектами.

"Пока что они будут просто наслаждаться вещами и не будут спешить со свадьбой. Они оба заняты рабочими проектами", — уверяет источник.

Напомним, о помолвке Тома Холланда и Зендеи заговорили после церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус". На торжественном мероприятии актриса засветила обручальное кольцо. В конце концов, отец Холланда подтвердил помолвку пары, хотя поначалу он все же пытался опровергнуть слухи.

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