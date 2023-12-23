Отец покойной певицы Эми Уайнхаус подал иск в суд на ее подруг: известны подробности

Отец известной британской певицы Эми Уайнхаус, которая погибла в 2011 году, Митч обвинил двух подружек дочери в мошенничестве.

Митч уверен, что друзья хотели скорую наживу на известном имени его покойной дочери. Потому после смерти Эми они продали ее вещи с особняка на аукционе за огромную сумму средств. К тому же, они не сообщали о своих действиях ни одному из родственников Уайнхаус. Отец знаменитости был возмущен таким поступком друзей. И через суд попросил моральную компенсацию в размере более 730 000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

Емі Уайнхаус

В иске в суд говорится, что в 2021 и 2023 годах друзьях Уайнхаус Наоми Парри и Катриона Гурли присвоили себе различные предметы личного имущества умершей певицы и продали их на аукционах. В частности, к таким вещам относится платье, в котором в последний раз выступала знаменитость, и ее личная записная книжка. Папа звезды Митч поднял этот вопрос, поскольку является администратором особняка покойной дочери.

Отец Эми Уайнхаус с обвиняемыми подругами покойной дочери / Фото: Instagram Митча Уайнхауса

К слову, неизвестно как предметы Эми из ее особняка смогли попасть в руки ее друзей. В настоящее время продолжаются судебные расследования.

По словам отца поп-звезды, деньги будут переведены в фонд, созданный на имя певицы.

Отметим, известная британская певица Эми Уайнхаус была найдена мертвой в своей квартире на севере Лондона. Ей было 27 лет. Причиной смерти звезды стал несчастный случай, которому предшествовало злоупотребление алкоголем.

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