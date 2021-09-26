Отец Спирс 13 лет втайне прослушивал ее спальню, читал SMS и отслеживал звонки

Бывший охранник артистки рассказал, как следили за звездой.

Экс-охранник американской поп-звезды Бритни Спирс рассказал о жестком контроле над певицей в течение 13 лет опеки.

По словам Алекса Власова, отец певицы Джейми и охранная фирма вели наблюдение за артисткой и тайно делали аудиозаписи с ее спальни. Так, из комнаты Бритни записали 180 часов аудио, в частности, ее общение с детьми и бойфрендом. Об этом говорится в документальном фильме The New York Times.

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Также исполнительницу контролировали через ее телефон и определенные настройки. Так, аккаунт iCloud на ее смартфоне отражался на iPad, а тот — на iPod. Таким образом, можно было просматривать не только все текстовые сообщения Спирс, но и ее звонки через FaceTime, историю браузера и фотографии.

По просьбе руководителя, Власов зашифровывал данные, которые получал с телефона Бритни, для того, чтобы направить их отцу певицы, а также ее бизнес-менеджеру. Они читали SMS, адресованные маме, любимому, друзьям и адвокату.

"Ее телефон и личные разговоры часто использовались, чтобы ее контролировать. Это действительно напоминает тюрьму, где служба охраны была по сути в роли тюремщиков", — поделился Алекс.

Бритни Спирс с отцом / Getty Images

Охранников уверяли, что такие действия были необходимостью для защиты звезды.

Слова Власова о том, как служба охраны контролировала жизнь Спирс, изданию также подтвердили другие люди, которые знакомы с условиями опеки над артисткой. Они утверждают, что Бритни не могла даже покинуть дом без сопровождения сотрудников службы, которые сообщали обо всех ее передвижениях.

Напомним, недавно отец Бритни Спирс отказался от опеки. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, с чего все началось, как поддерживали исполнительницу ее коллеги и почему только через 13 лет Спирс удалось вырваться из-под опеки отца.

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