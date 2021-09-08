Отец Жанны Фриске впервые рассказал о ее умершем брате-двойне

Мальчик умер через две недели после рождения.

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир впервые рассказал о ее умершем брате-двойне.

В интервью на YouTube-канале "Психология звезд" Владимир поделился, что дети родились на седьмом месяце беременности. Певица появилась на свет с весом 1300 граммов, а ее брат — 2640. Впрочем, у мальчика была непроходимость кишечника. Его сразу отвезли в больницу, где малыш умер через две недели.

"Я приехал, женщина спрашивает: "Будете хоронить?". Я отвечаю: "А как же". И вот она выложила семь трупиков, мне это неприятно вспоминать. Я подошел и своего сразу узнал. Он так похож на меня был", — вспомнил Фриске.

Брат Жанны Фриске Владимир / скриншот с видео

Маленькая Жанна, рост которой при рождении был всего 37 сантиметров, провела в больнице еще больше месяца. Ее выписали после того, как она набрала вес.

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Мужчина признался, что он с женой быстро оправился от трагедии. Певица же часто вспоминала покойного брата. А уже перед смертью артистка сказала следующее: "Это меня брат к себе зовет".

Заметим, Жанна Фриске умерла в 2015 году в возрасте 40 лет в результате рака мозга. У нее остался сын Платон, которого сейчас воспитывает его отец — телеведущий Дмитрий Шепелев.

Напомним, не так давно отец Жанны Фриске подал в суд на своего внука и Шепелева. Предметом дела стала любимая квартира певицы.

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