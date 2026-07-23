Отказ от помолвки, срыв свадьбы и точка в 10-летнем романе: все о личной жизни дочери Зиброва

Диана Зиброва с Андреем Ищенко и папой

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Дочь народного артиста Украины Павла Зиброва — 29-летняя Диана Зиброва — после замалчивания личной жизни разошлась с женихом.

Ее роман с бизнесменом Андреем Ищенко длился почти десять лет и, казалось, вскоре завершится долгожданной свадьбой. Впрочем, история любви, начинавшаяся еще со школьной дружбы, неожиданно закончилась разрывом. Более того, только сейчас стали известны подробности, из-за которых возлюбленные так и не дошли до алтаря.

Редакция сайта ТСН.ua собрала все, что известно о личной жизни Дианы Зибровой — от первого отказа во время предложения руки и сердца до причин срыва помолвки и того, как дочь артиста живет сейчас.

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Павел Зибров с дочерью и женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Познакомились еще в школе: как началась история любви Дианы Зибровой

История отношений Дианы Зибровой и Андрея Ищенко началась еще в школьные годы. Будущий возлюбленный дочери артиста тогда занимался вокалом у Павла Зиброва. Сначала между молодыми людьми возникла дружба, которая впоследствии переросла в романтические чувства.

Для Дианы эти отношения стали первыми. Она не скрывала, что до знакомства с Андреем у нее никогда не было парня.

Пока дочь Зиброва начала работать в команде отца, став его помощницей и пиарщицей, Андрей развивал свой бизнес и вокальные таланты. С годами их отношения становились все более серьезными.

Диана Зиброва с Андреем Ищенко

Первое предложение руки и сердца закончилось отказом: почему Диана сказала «нет»

После трех лет отношений Андрей Ищенко решил сделать предложение возлюбленной. Однако тогда Диана неожиданно отказала. По словам дочери певца, причиной стал не недостаток чувств, а страх перед столь серьезным шагом. Она вспоминала, что буквально «закрылась в себе, как ежик».

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В то же время Андрей с трудом воспринял ответ возлюбленной. Он обиделся, ведь не ожидал услышать отказ. Однако смирился, назвал тот случай «репетицией» и решил не ставить точку в отношениях. Так что они продолжили строить общее будущее.

Диана Зиброва с Андреем Ищенко

Мечтали о свадьбе после победы: что Павел Зибров думал о будущем зяте

После неудачного первого предложения возлюбленные все же решили пожениться. Подготовка к свадьбе началась еще в 2021 году, когда мир жил в условиях пандемии коронавируса. Тогда Диана не скрывала, что мечтает о красивой церемонии и крепкой семье, похожей на ту, которую создали ее родители.

Впрочем, уже в следующем году полномасштабное вторжение РФ перечеркнуло все планы. Пара решила не устраивать празднование во время войны и отложить его до мирного времени.

Такого же мнения придерживался и Павел Зибров. Певец неоднократно отмечал, что свадьба должна быть днем беззаботной радости, когда молодожены и гости могут по-настоящему праздновать, а не жить в условиях постоянной опасности.

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Диана Зиброва с Андреем Ищенко / © fakty.ua

Несмотря на отложенную женитьбу, артист тепло относился к избраннику дочери. По словам Зиброва, они с женой Мариной полностью одобряли выбор Дианы, а сам Андрей легко нашел общий язык с будущим тестем.

«Я его люблю, уважаю. Он поет моих песен много», — говорил певец.

Правда, Павел Николаевич со свойственным ему юмором шутил, что будущий зять имел один «недостаток» — совсем не употреблял алкоголь, из-за чего не мог составить компанию во время семейных застолий.

Диана Зиброва с Андреем Ищенко

Срыв помолвки после почти 10 лет вместе: почему Диана Зиброва ушла от бизнесмена

Еще в 2024 году Диана намекала, что ее отношения вышли на другой уровень. В частности, рассказывала, что они с Андреем то живут отдельно, то вместе с ее родителями, а каждый период испытывает свои трудности. Тогда же дочь артиста отмечала, что пока не планируют детей, хотя о свадьбе еще говорили.

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Впоследствии стало ясно, что эти изменения могли быть первыми сигналами о серьезном кризисе в паре. Ибо несколько недель назад Павел Зибров в комментарии «Наодинці з Гламуром» подтвердил, что Диана больше не находится в отношениях с мужчиной, за которого должна была выйти замуж.

Диана Зиброва с Андреем Ищенко

Когда именно пара окончательно разошлась, неизвестно. Однако артист убежден, что это решение оказалось верным для его дочери. Зибров раскрыл и причину разрыва. По его словам, Андрей выдвинул Диане требования, которые она категорически не смогла принять.

«Он растворился и улетел куда-то. Ну, где-то он пропал. Его нет. Диана у нас свободная, молодая, красивая. На 25 килограмм похудела. Кавалер исчез — и она стала просто моделью. Там были определенные требования от кавалера, неприемлемые для нее. Такое простить нельзя. Я не буду рассказывать, какие требования, но это достаточно серьезно. К примеру, фамилию надо поменять. Пережили и пошли дальше», — поделился певец.

Диана Зиброва с Андреем Ищенко

Как живет Диана Зиброва сейчас

После разрыва Диана продолжает жить и работать на Украине. Она остается правой рукой отца, занимаясь организацией концертов, фотосессий, съемок и коммуникацией с журналистами.

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В последнее время дочь артиста также приковала внимание к кардинальным похудениям. Еще с прошлого года ей удалось лишиться около 25 килограммов. Диана объяснила, что сначала потеряла вес из-за сильного стресса, а затем сознательно закрепила результат благодаря правильному питанию, физической активности, плаванию, пилатесу, массажам и контрастному душу.

Диана Зиброва до и после похудения

При этом она неоднократно отмечала, что любила себя в любом весе, а главным приоритетом для нее всегда оставались здоровье и хорошее самочувствие.

В свою очередь Павел Зибров убежден, что непростое расставание в итоге стало для его дочери началом нового этапа жизни. Сейчас Диана в статусе холостячки еще больше погрузилась в работу и развитие, оставляя личную жизнь вне публичности.

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