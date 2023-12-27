Откровенное признание Могилевской и шутки над одиозными политиками: каким будет новогодний "Вечерний Квартал"

31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина" традиционно выйдет новогодний выпуск "Вечернего Квартала".

Специально для праздничной ночи актеры "Вечернего Квартала" и "Женского Квартала" подготовили концерт, который соберет украинцев перед экранами и еще раз докажет, что врагу не отнять наших праздников и традиций.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Новогодний "Вечерний Квартал" – это в общем итог и надежд, и мечтаний, которые сто процентов воплотятся, ведь без этого не может существовать Украина. Мы также скажем о важном: не надо забывать, что в стране идет война", — отметил художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

Во время концерта зрители увидят как юмористические сценки, построенные на политической сатире, так и номера о будничных проблемах украинцев. Одним из таких выступлений станет номер, в котором экзорцист выгоняет из украинки все российское.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Роль экзорциста сыграл Евгений Кошевой, а роль украинки, которая поет российские песни и говорит фразами из российских фильмов, взяла на себя Ирина Гатун. Удалось ли Евгению освободить всех демонов Гатун, станет известно 31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

Также зрители увидят размышления актеров "Вечернего Квартала" на тему того, что было бы, если бы в Яремче открылся McDonald's, в меню которого был бы банош, компот и другие традиционные украинские блюда.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Покажут актеры и сценку на тему того, что было бы, если бы в зрительном зале сидела Ирина Фарион. Экс-преподаватель, на которую недавно СБУ открыла уголовное производство, предложит заменить название "Вечерний Квартал" на "Вечерний земельный участок", а также разозлит Евгения Кошевого своими установками.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не обойдется и без музыкальных номеров. На сцену новогоднего "Вечернего Квартала" выйдут MONATIK, Тина Кароль, группа "Антитела", Артем Пивоваров, KOLA, Tayanna, NAZVA, Павел Зибров, ТНМК и Pianoбой, а также Наталья Могилевская, которая сделает со сцены личное признание и ответит на вопрос, который в начале зимы взорвал соцсети.

Кадры со съемок "Вечернего Квартала" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Какое откровение ждет зрителей от Натальи Могилевской и какие номера приготовили юмористы в новогоднем "Вечернем Квартале" — смотрите 31 декабря в 19:00 на телеканале "1+1 Украина".

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