Откровенные признания и песня эксов Билык и Дикусара: как прошел второй эфир "Танцев со звездами"

Откровенные признания и песня эксов Билык и Дикусара: как прошел второй эфир "Танцев со звездами"

Также стало известно, кто покинул проект.

На канале "1+1" завершился второй прямой эфир обновленного сезона проекта "Танцы со звездами".

Сегодняшний вечер запомнился зрителям не только яркими номерами, но и трогательными признаниями, поскольку тема эфира — любовь. Участники поделились откровенными историями своей жизни и познакомили зрителей с самыми дорогими людьми.

Приглашенной ведущей на балконе во втором прямом эфире стала певица Ирина Билык.

А первыми выступили на паркете солистка группы KAZKA Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Пара исполнила зажигательный бродвей под песню Diamonds are a girl's best friend. Судьи и похвалили, и покритиковали певицу. В результате, пара получила 16 баллов.

Кроме этого, бывший возлюбленный Александры Зарицкой обратился к ней в прямом эфире "Танцев со звездами".

Вторыми показали свои танцевальные умения призер нынешних Олимпийских игр Станислав Горуна и финалистка юниорского Блэкпула Даниэлла Преап. Они исполнили эффектную румбу под хит группы "Скрябин" и Ирины Билык — "Мовчати". Судьи оценили номер в 16 баллов.

Вслед за Горуной попробовала свои силы экс-подопечная MONATIK — Lida Lee. Певица и ее партнер Алексей Базэла исполнили страстное танго под Billie Eilish — bad guy. Танец оценили в 19 баллов. Также артистка рассказала о своих абьюзивных отношениях, которые продолжались более двух лет.

Далее на паркет вышла Евгения Власова. Звезда очаровала медленным вальсом с Максом Леоновым. Участники завоевали 19 баллов. А в интервью артистка заявила, что не любила бывшего мужа.

Попробовал свои силы и Артур Логай. Актер сериала "Моя любимая Страшко" вместе с партнершей Анной Карелиной исполнил пасодобль под песню группы "Бумбокс" — "Люди". Пара завоевала максимальное количество баллов — 21.

Не слишком положительно оценили как судьи, так и зрители выступление пары Джамалы и Антона Нестерко. Влад Яма и Макс Чмерковский раскритиковали сальсу артистки, которую она посвятила своему мужу. Несмотря на то, что участники получили 17 баллов, они попали в зону риска и едва не покинули проект.

Актер и стрипризер Алексей Суровцев вместе со своей партнершей Марией Колосовой зажгли паркет энергичным диско. Более того, в конце номера на сцене появилась любимая знаменитости — Анна — в бикини и похвасталась фигурой. Также Суровцев вспомнил, как соседи вызвали копов из-за их бурного секса.

А вот фехтовальщица Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар восхитили ритмичным квикстепом. Свой танец спортсменка посвятила любимому и получила 17 баллов.

Во втором эфире обновленного сезона свой танец продемонстрировал певец Дмитрий Каднай. Звезда и его партнерша Алина Ли станцевали аргентинское танго, которое судьи оценили тоже высоко — в 21 балл. Кроме того, KADNAY вспомнил своих бывших. Артист признался, что ему сложно построить новые отношения.

В начале эфира было еще неизвестно, выйдет ли на паркет юмористка и звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджова, которая на прошлой неделе травмировала колено. Как оказалось, участницу экстренно прооперировали. Реабилитация Насти продлится более 8 месяцев, поэтому актриса покинула проект. Впрочем, ее партнер Денис Самсон продолжает участие в шоу. Так, вместо Насти будет бороться за кубок Александра Машлятина — коллега и партнерша Оруджевой в "Женском Квартале" и "Лиге Смеха". Пара исполнила венский вальс и получила 15 баллов.

Вслед за Машлятиной и Самсоном выступил актер Константин Войтенко со своей партнершей Роксоляной Маланчук. За яркую самбу участники получили 16 баллов.

Далее вышли на паркет певец Фагот и Екатерины Тришина. Паре не удалось ошеломить ни зрителей, ни судей. С 14 баллами участники оказались в зоне риска.

Звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов и Яна Цибульская зажгли паркет, исполнив джайв. Иван превратился в настоящего супермена, который спасает свою возлюбленную от хулиганов. Судьи оценили их в 15 баллов.

Также хореограф Цибульская в сегодняшнем эфире поделилась неприятной новостью. Со слезами на глазах она призналась, что ее муж, Дмитрий Жук попросил паузу в отношениях.

Закрывал эфир певец MELOVIN, который вместе с Лизой Русиной исполнил медленный вальс. Им удалось завоевать всего 13 баллов.

В этом эфире знаменитость, уже как по традиции, снова вручил Екатерине Кухар презент. Правда, на этот раз обошлось без настоящих сердец. Певец презентовал судье черные пушистые наручники.

В конце шоу удивили зрителей бывшие возлюбленные, певица Ирина Билык и хореограф Дмитрий Дикусар. Эксы трогательно спели хит "Нас нет".

По итогам второго прямого эфира, в тройку лидеров вошли следующие пары: Артур Логай и Анна Карелина — 21 балл Дмитрий Каднай и Алина Ли — 21 балл, Lida Lee и Алексей Базэла — 19 баллов. Последней в турнирной таблице оказалась пара Алексей Суровцев и Мария Колосова, набравшие 12 баллов.

В результате проект покинула пара Иван Люленов и Яна Цибульская.

Иван Люленов и Яна Цибульская / instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что следующий прямой эфир "Танцев со звездами" состоится в воскресенье, 19 сентября, в 21:00 на канале "1+1".

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