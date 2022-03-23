"Отправили за российским кораблем": имя Ани Лорак убрали из "Аллеи звезд" в Черновцах

Вместе с ней убрали и имя оперного певца Василия Герелла.
Из черновицкой "Аллеи звезд" официально убрали имя певицы Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине.
Об этом сообщил секретарь исполкома Сергей Добржанский.
Такое решение было принято после того как артистка, которая живет в РФ, решила молчать о враждебном вторжении российских военных на территорию Украины.
Также из "Аллеи звезд" убрали и имя оперного певца Василия Герелло. Артист, который родился в Черновицкой области, поддерживает путинский режим. В частности, он 18 марта выступил на "праздничном" концерте, посвященном годовщине незаконной оккупации Крыма.
"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелло за российским кораблем", – написал Добржанский.
Напомним, ранее в Сети опубликовали список звезд, политиков и блогеров, которые поддержали нападение РФ на Украину или решили об этом умолчать.
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