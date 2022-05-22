Отпустили со службы в Донецкой области на день: известный украинский актер женился — фото

Украинский актер Максим Девизоров, известный ролью Дениса в сериале "Первые ласточки", распрощался с холостяцкой жизнью.
26-летний знаменитость, который служит в Вооруженных силах Украины, женился на своей коллеге Светлане Гордиенко.
Пара обручилась в Днепре. В ЗАГСе жених появился в военной форме, а невеста – в стильном легком белом платье и массивных черных ботинках.
Соответствующие фото и видео молодожены запостили в своих Instagram-stories.
Интересно, что влюбленные не виделись с марта. Ради свадьбы Максима отпустили со службы в Донецкой области всего на сутки.
Напомним, Святослав Вакарчук во второй раз станет отцом. Продюсер Евгения Яцута в беременная.
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