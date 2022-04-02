"Ой, у лузі червона калина": Хливнюк, NK, Дорн, Никитюк, Дорофеева совместно исполнили повстанческий гимн

В записи видео также приняли участие Наталья Могилевская, Джамала, Дима Каднай и многие другие звезды.

Украинские звезды объединились и исполнили онлайн легендарный гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина".

В онлайн записи приняли участие ряд знаменитостей: NK, Иван Дорн, Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Наталья Могилевская, Джамала, Дима Каднай, Оля Полякова, Павел Зибров, Егор Крутоголов, Юрий Ткач, ХАС, Epolets. Видео совместного исполнения артистов обнародовал МУЗВАР.

Начинается видео с исполнения лидера группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка, где он поет в Киеве на Софийской площади. И в первой части трек звучит а капелла. Во второй части пение звезд сопровождает бит диджея The Kiffness.

Отметим, что это видео было записано к концерту "Доброго вечора! Ми з України", который покажут сегодня, 2 апреля в 21:00 в эфире телеканалов ТЕТ, М1 и ТРК "Киев". Собранные деньги перечислят в помощь украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины.

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