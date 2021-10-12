Озадаченная Лидия Таран прокомментировала мощное землетрясение на Крите, где отдыхает

На удивление, телеведущая ничего не почувствовала.
Сегодня на греческом Крите произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла.
Именно сейчас на острове отдыхает звезда канала 1+1 Лидия Таран вместе с дочерью. В Instagram-stories знаменитость прокомментировала подземный толчок, эпицентр которого находился всего в 60 км от места нахождения телеведущей. На удивление, она и дочь, которые именно в то время гуляли в горах, ничего не почувствовали.
"Фото по времени совпадает со временем землетрясения, эпицентр километров 60 от нас... Ни я, ни Вася ничего не почувствовали! Как можно было не почувствовать 6!!! Баллов???" — написала Лидия.
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