Оззи Осборн из-за серьезных проблем со здоровьем завершает музыкальную карьеру

Артист объяснил, почему он не в состоянии выступать, а тем более гастролировать.

Известный британский рокмузыкант Оззи Осборн огорчил поклонников новостью, что завершает музыкальную карьеру.

Музыкант в своем Instagram поделился, что ему досадно идти на такой шаг. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем он больше не может выступать. Хотя голос звезды позволяет ему и дальше петь, но физическое состояние слишком слабое. О себе дает знать травма позвоночника, которую Оззи получил четыре года назад, когда попал в серьезное ДТП.

"Моей единственной целью все это время было вернуться на сцену. С моим певческим голосом все хорошо. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и последнего новаторского лечения мое тело все еще физически слабое", — поделился артист.

Оззи Осборн / Фото: Associated Press

Осборн подчеркнул, что ему очень досадно. По его словам, он физически не сможет ездить с концертами. Впрочем, музыкант подарил надежду поклонникам, что, возможно, его команда сможет придумать какой-то способ, чтобы он мог выступать, не покидая города.

"Никогда не подумал бы, что мои гастрольные дни закончатся таким образом", — добавил музыкант.

Напомним, когда в Украине началась полномасштабная война, Оззи Осборн поддержал украинцев. В частности, его сын помогал эвакуировать из страны детей-сирот с особыми потребностями. Сам Оззи заявлял, что готов поселить у себя дома беженцев из Украины. Также артист выпускал альбом в сине-желтом цвете и призвал финансово помогать украинцам.

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