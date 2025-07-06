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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Оззи Осборн на фоне тяжелой неизлечимой болезни провел свой последний концерт: каким было его выступление

Рок-музыкант Оззи Осборн 5 июля отыграл свой последний концерт. На фоне неизлечимой тяжелой болезни артист завершает карьеру.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Оззи Осборн

Оззи Осборн / © Associated Press

Известный британский рок-музыкант Оззи Осборн, который страдает от болезни Паркинсона, отыграл свой последний концерт.

Артист в последний раз вышел на сцену 5 июля на стадион Villa Park в Бирмингеме. Как пишет Daily Mail, сначала певец исполнил сольный сет. В частности, он спел такие треки, как I Don't Know, Blizzard of Ozz и Crazy Train. Это все дополнялось фейерверком и скандированием толпой имени знаменитости: "Оззи, Оззи!". Несмотря на проблемы со здоровьем, 76-летний Осборн демонстрировал энергичное выступление.

После сольного сета он пригласил группу Black Sabbath и в течение 25 минут вместе с музыкантами исполнил такие композиции, как War Pigs, N.I.B., Iron Man и завершил вечер классикой - Paranoid. Перед треком прозвучали слова: "Это последняя песня. Спасибо вам от всего сердца". Через несколько минут в небе зажглись фейерверки с надписью: "Спасибо за все, вы - невероятные. Бирмингем навсегда".

Оззи Осборн / © Associated Press

Оззи Осборн / © Associated Press

Это был грандиозный прощальный концерт: последнее выступление в родном городе, где когда-то началась карьера Black Sabbath. Оззи рассказывал, что это было символично - "возвращение к истокам".

Несмотря на завершение концертной деятельности, Оззи планирует продолжать записывать музыку.

Отметим, Оззи Осборн в 2003 году получил серьезную травму позвоночника, из-за чего перенес операцию. Артисту установили металлические позвонки. С течением времени травма напоминает о себе.

Кроме того, у Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона, из-за чего он потерял возможность ходить и передвигается теперь в кресле колесном.

Напомним, недавно украинский артист MONATIK отыграл концерт в Киеве. Артист устроил фурор в "Украинском доме".

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Дата публикации
Количество просмотров
165
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