Оззи Осборн умер: последние слова, генетическая мутация, любовница из РФ и позиция по поводу войны в Украине

Оззи Осборн умер - прощание фанатов / © Associated Press

Легендарный фронтмен Black Sabbath, икона хэви-метала Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Его семья сообщила, что легендарный "Принц тьмы" отошел в мир иной, в кругу родных, после длительной борьбы со значительными проблемами со здоровьем.

Последний концерт: эмоциональное возвращение к истокам

Его финальным выступлением стал прощальный концерт "Back to the Beginning", который состоялся 5 июля 2025 года в его родном Бирмингеме, на стадионе Villa Park. На сцену Оззи поднялся, сидя на специально оборудованном троне, ведь болезнь Паркинсона лишила его возможности стоять. Он исполнил собственный сольный сет, а затем воссоединился с Black Sabbath. В финале прозвучали его трогательные слова: "Это последняя песня. Спасибо вам от всего сердца". Концерт стал также благотворительным феноменом: более 40 000 фанов в зале и почти 6 млн онлайн поддержали сбор 140 млн фунтов на благотворительность.

Оззи Осборн / © Associated Press

Музыкальное наследие и достижения

Путь Осборна к славе начался в конце 1960-х годов, когда он стал вокалистом группы Black Sabbath, с которой фактически основал жанр хэви-метал. Дебютный альбом группы "Black Sabbath" открыл новую эру в рок-музыке, а следующий — "Paranoid" — принес международное признание благодаря песням "Iron Man", "War Pigs" и одноименному "Paranoid". Именно эти треки до сих пор считаются классикой и звучат на крупнейших мировых рок-фестивалях.

После выхода из группы в 1979 году Оззи начал успешную сольную карьеру. Его дебютный альбом "Blizzard of Ozz" стал сенсацией. Из него мир услышал легендарные "Crazy Train", "Mr. Crowley" и "Suicide Solution". В последующие десятилетия артист продолжал творить, выдавая альбомы, которые каждый раз попадали в топы хит-парадов. Среди его более поздних хитов — "No More Tears", "Mama, I'm Coming Home", а также совместные работы с Элтоном Джоном "Ordinary Man" и Post Malone "Take What You Want".

Как сольный артист и фронтмен группы продал более 100 млн альбомов и был введен в Зал славы Rock and Roll дважды — как часть Sabbath (2006) и как сольный артист (2024).

Оззи Осборн / © Associated Press

Генетическая мутация и "суперсила" от вредных зависимостей

Физическая выносливость Осборна поражала многих ученых. Как писали The New York Post, ученые компании Knome обнаружили в его ДНК уникальную мутацию, которая, вероятно, позволила ему выжить, несмотря на десятилетия злоупотребления алкоголем и наркотиками. Этот случай стал темой исследования от National Geographic. Профессор Билл Салливан назвал его "генетическим мутантом", способным пережить то, что убило бы любого другого.

Подробности болезней, которые унесли жизнь артиста

Несмотря на сверхчеловеческую выносливость, Осборн все же уступил возрасту и болезням. В 2003 году он получил тяжелую травму позвоночника, после чего ему установили металлические позвонки. В 2019 году — новое падение, которое только ухудшило состояние. В то же время у него диагностировали болезнь Паркинсона, которая медленно забирала его подвижность. Последние годы Оззи передвигался в кресле колесном. В феврале 2023-го после ряда операций и реабилитаций он объявил о завершении концертной карьеры.

Оззи Осборн / © Associated Press

Скандальная личная жизнь Оззи Осборна: измены и примирения

В 1982 году Оззи Осборн женился на своем менеджере Шэрон Леви — пара обручилась на Гавайях после нескольких лет отношений. В браке они родили троих детей: дочерей Эйми и Келли, а также сына Джека. Ранее, от первой жены Тельмы Райли, у рокера было еще трое детей: Джессика, Луис и приемный сын Эллиот.

В 2016 году стало известно, что Оззи Осборн имел длительный роман на стороне с парикмахершей. Позже Шэрон заявила, что всего у него было как минимум шесть любовниц — среди них россиянка, несколько массажисток из разных стран и даже их личная повариха. Чтобы разоблачить измену с парикмахершей, она подсыпала ему дополнительные снотворные в напиток, и Оззи под действием медикаментов рассказал все.

Оззи Осборн с женой Шэрон / © East News

После шока и разрыва пара прошла терапию, а Оззи признал свою проблемную зависимость от секса. Он сказал, что больше всего сожалеет об измене и пообещал больше никогда не повторять такого. Шэрон же откровенно призналась, что пережила эмоциональный кризис и даже попыталась покончить с собой. Но в итоге сохранить семью им таки удалось. Они обновили обеты 2017 года и остались вместе до конца.

Поддержка Украины: благотворительность музыканта и его сын-волонтер

Оззи Осборн был не только музыкантом, но и человеком с большой душой. Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Осборн поддержал украинцев. Он заявил, что готов приютить украинских беженцев у себя дома. Его сын помогал эвакуировать детей-сирот с инвалидностью из Украины.

Пост Оззи Осборна

Кроме того, один из своих альбомов артист выпустил в цветах украинского флага, а также призвал мир финансово поддерживать украинцев.

