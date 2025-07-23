Оззи Осборн умер: сын Павлика и Ротару вместе с другими почтили память музыканта

Оззи Осборн умер, Руслан Евдокименко, Александр Павлик

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Легендарный фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.

Он был одним из самых влиятельных рок-музыкантов ХХ века. Оззи оставив после себя не только богатое музыкальное наследие, но и миллионы скорбящих поклонников по всему миру. Смерть фронтмена Black Sabbath стала потрясением и для украинских звезд. В частности, сын Виктора Павлика — Александр, сын Софии Ротару — Руслан Евдокименко, а также другие отечественные знаменитости эмоционально отреагировали на потерю культовой фигуры в мире музыки.

Александр Павлик

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"Спасибо за все, Оззи", — написал сын певца Виктора Павлика.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Руслана

"Он вдохновил не одно поколение. Быть собой. Иметь свободу. Делать других счастливыми и драйвовыми. Он не просто пел — он бунтовал. Жил. Боролся. Навсегда смелый. Навсегда с нами. Покойся с миром", — растрогала звезда.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Руслан Евдокименко

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Сын певицы Софии Ротару лаконично выразил свои эмоции от потери в виде эмоджи.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Melovin

"Покойся с миром, Принц тьмы", — написал артист под последней публикацией Осборна в Instagram.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Гарик Кричевский

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Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о самых интересных подробностях жизни Оззи Осборна: что известно о его болезни, скандальной личной жизни и помощи Украине.