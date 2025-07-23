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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Оззи Осборн умер: сын Павлика и Ротару вместе с другими почтили память музыканта

Украинские знаменитости делятся эмоциями после потери мировой легенды.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Оззи Осборн умер, Руслан Евдокименко, Александр Павлик

Оззи Осборн умер, Руслан Евдокименко, Александр Павлик

Легендарный фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля в своем доме в Лос-Анджелесе.

Он был одним из самых влиятельных рок-музыкантов ХХ века. Оззи оставив после себя не только богатое музыкальное наследие, но и миллионы скорбящих поклонников по всему миру. Смерть фронтмена Black Sabbath стала потрясением и для украинских звезд. В частности, сын Виктора Павлика — Александр, сын Софии Ротару — Руслан Евдокименко, а также другие отечественные знаменитости эмоционально отреагировали на потерю культовой фигуры в мире музыки.

Александр Павлик

"Спасибо за все, Оззи", — написал сын певца Виктора Павлика.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Руслана

"Он вдохновил не одно поколение. Быть собой. Иметь свободу. Делать других счастливыми и драйвовыми. Он не просто пел — он бунтовал. Жил. Боролся. Навсегда смелый. Навсегда с нами. Покойся с миром", — растрогала звезда.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Руслан Евдокименко

Сын певицы Софии Ротару лаконично выразил свои эмоции от потери в виде эмоджи.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Melovin

"Покойся с миром, Принц тьмы", — написал артист под последней публикацией Осборна в Instagram.

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Гарик Кричевский

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Украинские звезды почтили память Оззи Осборна

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua писала о самых интересных подробностях жизни Оззи Осборна: что известно о его болезни, скандальной личной жизни и помощи Украине.

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