Оззи Осборн выпустил альбом в сине-желтом цвете и заговорил о важности помощи Украине

Известный британский рок-музыкант Оззи Осборн, как и весь цивилизованный мир, поддерживает Украину.

Исполнитель Оззи Осборн порадовал своих поклонников из Украины.

Знаменитость показала свою солидарность с украинским народом, который ныне защищает свою страну от российских оккупантов. В общем, Осборн выпустил новый музыкальный альбом, визуализированный сине-желтыми цветами.

К слову, еще в начале полномасштабной войны, сын артиста Джек помогал Украине. Он эвакуировал детей-сирот с особыми потребностями.

По словам Оззи, сейчас это тоже нужно делать. Итак, свои лимитированные пластинки в цветах украинского флага Осборн решил продать за 38 долларов, а все вырученные деньги рокер перечислит на помощь Украине, а именно на эвакуацию из страны детей сирот с особыми потребностями в США.

"В феврале мой сын Джек вместе с волонтерами эвакуировал детей-сирот с особыми потребностями из Украины. Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи, особенно во время войны, поэтому заниматься столь важным делом — это правильно", — отметил Осборн.

Напомним, недавно латвийская звезда Лайма Вайкуле впервые публично продемонстрировала свою позицию по поводу войны в Украине, которую враждебно развязала страна-агрессор Россия. На своем концерте в Литве знаменитость вместе с музыкантом Янисом Стибелисом вышла на сцену с большим сине-желтым флагом в руках.

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