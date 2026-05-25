Оззи Осборна "оживили": семья рокера попала в скандал из-за "возвращения" легенды

Оззи Осборн

Легендарный рокер — покойный Оззи Осборн — «вернется» в цифровом формате — семья артиста уже дала согласие на создание ИИ-аватара легенды хэви-метала.

После смерти музыканта его близкие решили не ставить точку в истории культового образа. Сын артиста Джек Осборн вместе с вдовой рокера Шэрон Осборн официально презентовали будущий проект в Лас-Вегасе. В основе — технология искусственного интеллекта, которая позволяет воссоздать голос, мимику и даже манеру общения Оззи. Разработкой занимаются компании Hyperreal и Proto Hologram. По замыслу создателей, фанаты смогут не просто увидеть голограмму, а буквально поговорить с ней. Первые интерактивные появления цифрового Осборна ожидаются уже в конце лета 2026 года в США и Великобритании.

«Поразительно, насколько это точно. Он будет существовать в цифровом виде до тех пор, пока будут существовать компьютеры», — заявил Джек Осборн, о чем сообщает Far Out.

Разработчики объясняют: речь идет не об обычной записи или анимации. Для создания образа использовали систему Digital DNA — технологию, которая помогает формировать максимально реалистичные цифровые копии известных людей. Все материалы, на которых строили аватар, были официально предоставлены семьей музыканта и утверждены лично семьей Осборнов.

«Каждый элемент этого аватара создан из проверенных и утвержденных материалов людьми, которые любили Оззи больше всего», — отметил генеральный директор Hyperreal Ремингтон Скотт.

Новость уже разделила поклонников рокера на два лагеря. Одни называют это шансом снова «встретиться» с легендой сцены, другие же дискутируют о границах этики и том, насколько уместно «оживлять» умерших знаменитостей с помощью искусственного интеллекта. В то же время в Hyperreal напоминают: это не первый подобный эксперимент компании — ранее они уже работали с цифровыми образами.

Отметим, Оззи Осборн был одним из самых влиятельных артистов в мире тяжелой музыки и фронтменом группы Black Sabbath. При жизни музыкант неоднократно становился героем громких шоу и реалити-проектов, а его образ давно превратился в часть мировой культуры.

Напомним, недавно сын Оззи Осборна Джек растрогал известием о рождении дочери, которая будет носить имя звездного дедушки.

