Падалко, Грубич, Островская: ведущие 1+1 обратились к украинцам в тревожные времена с поддержкой

Ведущие отметили, что главное сегодня – сохранять спокойствие и ясный ум.

Последние недели для украинцев оказались довольно тревожными – военное обострение на Донбассе вызывает в обществе опасения и панику.

Ведущие 1+1 Маричка Падалко, Ирина Ванникова, Константин Грубич, Святослав Гринчук, Тимур Мирошниченко, Наталья Островская рассказали, как действуют в тревожные времена и поделились своим опытом противодействия панике. Важно не умножать страх. Чтобы успокоить украинцев, 22 февраля на 1+1 состоялся общий марафон ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір", где ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев обсуждали актуальные вопросы последних дней с гостями студии – политиками и общественными деятелями. А ведущие 1+1 на своих официальных страницах в соцсети говорят с украинцами на эту тему.

Ирина Ванникова

Ирина Ванникова / пресслужба каналу "1+1"

"В ситуации, когда ты не можешь повлиять на ход событий лично, враг от нас только и ждет этой паники, истерики и тревоги. Ни в коем случае нельзя себя распускать и показывать панику оккупантам. Как говорила политический деятель Израиля Голда Меир, "наши соседи-враги хотели нашей смерти и это не оставляло нам много простора для компромисса". Нам нужно быть сильными в первую очередь. А силу тебе дает твоя рутинная работа. Это звучит банально, но успокаивает даже уборка в доме. Не читайте много новостей – они сейчас действительно расшатывают и тревожат. Читайте и смотрите только проверенные официальные источники, сбалансированные новости, в частности, ТСН. Относительно ситуации на фронте читайте официальные источники вооруженных сил Украины, сводки ГСЧС. Если совсем плохо – встретьтесь с друзьями, поговорите с близкими. Лично мне, когда испытываю серьезную тревогу, помогает спорт. Или просто идите на улицу гуляйте, сейчас уже отличная погода, солнце дает силы и энергию. А еще помогает медленное дыхание: сделайте медленный вдох на счет 10 и выдох на счет 8. И так пять раз. И как ни странно, это простое упражнение снимает и паническую атаку, и тревожность", – поделилась ведущая "Твого дня" на 1+1.

Маричка Падалко

Маричка Падалко / пресслужба каналу "1+1"

"У меня такая концепция: определиться со своим планом действий и к нему максимально подготовиться. То есть, понять, что ваша семья решила делать, если вдруг что. Кто куда едет, кто остается, что происходит с детьми? А дальше, по мере возможности, максимально поддерживать привычный образ жизни. Не игнорировать тему тревоги. Если это касается мужчин, которые не могут определиться, что делать, тоже поговорите с собой. Либо заботьтесь о своей семье, либо идите и записывайтесь в территориальную оборону. Хуже всего – это ничего не делать, сидеть и нервничать. А лучше всего – чем-то заниматься. Потому что, когда ты подготовлен и вооружен – чувствуешь себя гораздо спокойнее", – поделилась ведущая ТСН.

Святослав Гринчук

Святослав Гринчук / пресслужба каналу "1+1"

"Я рад, что в такие времена тревожных новостей могу больше времени проводить с семьей. Даже обычная прогулка, или чтение книги ребенку может отвлечь вас от постоянного пролистывания новостной ленты, немного "перезагрузиться". Следует отслеживать информацию только из проверенных источников, не перечитывать по 10 раз одни и те же новости из разных источников, не реагировать исключительно на громкие заголовки, а пытаться уловить суть информации, рационально ее раскладывать: что представляет угрозу уже сейчас, что в перспективе, а что является исключительно домыслом и одним из вариантов развития событий. И еще, всегда задавать себе вопрос: что я могу изменить в этот момент, уже сейчас, что я могу сделать, чтобы мне стало спокойнее? Если находите ответ – делайте без колебаний: сложите тревожный чемодан, посмотрите карту размещений бомбоубежищ, обзвоните родственников, расспросите, все ли у них в порядке. У каждого свои рецепты, здесь нет 100-процентно правильного или неправильного ответа. Если же все рациональное и от вас зависящее, по вашему мнению, вы уже сделали – выдохните и доверьтесь, что другие тоже сделают все, что от них зависит. В частности, наши военные. В последние годы они не дают повода сомневаться в их профессионализме и надежности", – отметил ведущий ТСН на 1+1.

Константин Грубич

Константин Грубич / пресслужба каналу "1+1"

"Мы оказались в страшной ситуации, но с другой стороны – сорваны маски. Это тот нарыв, который рано или поздно прорвался. Уже нет никаких иллюзий по поводу Российской Федерации, точнее, по поводу ее бандитской власти. Так мы узнали, что, оказывается, Украина – это был неудавшийся эксперимент. Я с этим не согласен. А относительно того, как нам всем не паниковать в нынешней ситуации, то я бы советовал не читать фейковые новости, брать информацию из проверенных источников. Лично я верю в силу нашей армии и стараюсь сохранять холодный ум. Каждый из нас может быть полезен на своем месте, может поддержать фонды, помогающие армии и вынужденным переселенцам. Если вы чувствуете тревожность, поговорите с близкими, друзьями или обратитесь к психологу. На всякий случай сложите тревожный чемодан, наведите порядок в своих делах и старайтесь жить своей обычной повседневной жизнью", – посоветовал ведущий шоу "Твій день".

Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко / пресслужба каналу "1+1"

"Самое главное, что я советую всем – не паниковать. Важно читать, смотреть только проверенные новости. Доверять нашей армии – она как никогда сильна и способна дать отпор врагу. А нам всем продолжать делать свои привычные дела. Выполнять плодотворно свою работу, заботиться о близких, родителях, детях. Каждый день целовать любимого или любимую, звонить по телефону родным. Короче говоря – делать все, что вы делали до того, но еще с большим энтузиазмом. Во-первых, это поможет отвлечься от всего, что происходит вокруг. А во-вторых, это, пожалуй, единственное, что каждый из нас может делать на своем месте в это тревожное время", – поделился ведущий "Твого дня".

Наталья Островская

Наталья Островская / пресслужба каналу "1+1"

"Каждый выпуск ТСН я завершаю фразой: "Всегда верьте в себя и своих близких". Недавно я дополнила ее словами: "Верьте в наших военных, в себя и своих близких". Без веры, поддержки друг друга сейчас никак. Я каждый день звоню родным, мы общаемся, строим планы на будущее, и это помогает нам справляться с негативными мыслями. Я получаю новости только из официальных проверенных источников и, кстати, чем больше событий узнаю, тем спокойнее становится. Знаю людей, у которых наоборот. Не нужно изолироваться от мира, скрываться от новостей. Попробуйте больше общаться, читать интересные книги, выходить на прогулки и улыбаться друг другу. Наш моральный дух сейчас превыше всего! Украина принадлежит украинцам, помним это!" – поделилась ведущая ТСН.

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