Падалко рассказала, как до начала войны ссорилась с мужем, и почему решила купить квартиру на западе Украины

Падалко рассказала, как до начала войны ссорилась с мужем, и почему решила купить квартиру на западе Украины

Муж ведущей 1+1 Марички Падалко Егор Соболев еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину был убежден, что это случится.

Падалко рассказала, что муж постоянно говорил ей о том, что следует готовиться к войне, а она отказывалась в это верить, и убеждала себя, что Россия не нападет.

Знаменитость в "ЖВЛ" рассказала, что они с Егором постоянно ссорились из-за этого. По словам ведущей, "семейная дискуссия достигла апогея" лишь тогда, когда муж забрал детей и повез их на запад Украины.

Маричка Падалко / ЖВЛ

"Мой муж был очень уверен, что война будет, поэтому он пошел в терроборону не в начале войны, а еще летом. Мы много ссорились по этому поводу. Мы ссорились из-за того, что он постоянно убеждал, что война будет, а я постоянно возражала. Он постоянно требовал от меня планов и обязательств. Ожидание войны было настолько сильным, что Егор постоянно говорил, что надо вывозить детей. Эта семейная дискуссия достигла апогея 23 февраля днем, когда он говорил: "Садись, вывезем детей". А я говорю, что мне завтра на работу", — рассказала Маричка.

Дети Марички Падалко / ЖВЛ

Поэтому 24 февраля, когда Россия начала обстреливать украинские города, ведущая была благодарна мужу за то, что он вывез детей, а она смогла поехать и вести прямые эфиры.

"Я помню, что началось обращение Путина, я начала это слушать в прямом эфире. Когда я поняла, что он сейчас объявляет войну, я начала еще быстрее собираться, потому что я поняла, что он сейчас объявляет войну, я позвонила по телефону водителю, чтобы он меня забрал на работу еще раньше. И как только я его дослушала, закончила одеваться, я сразу услышала эти взрывы над Киевом", — добавила ведущая.

Маричка Падалко / instagram.com/marichkapadalko

Также Падалко рассказала, что ссорились они с мужем еще и потому, что он убеждал ее купить квартиру на западе Украины, чтобы было куда вывезти детей. Хотя она и была против этого, но Егор все же уговорил ее это сделать.

"Мы спорили не только потому, что начнется война, и я должна позаботиться о детях. У Егора возникла идея – что нам нужно купить какую-то маленькую квартиру на западе Украины, куда мы вывезем детей. В результате мы сняли все свои возможные и невозможные сбережения, и 15 декабря мы купили маленькую квартиру", – поделилась ведущая.

Маричка сейчас признается, что перед началом полномасштабного вторжения они с мужем ссорились так, как никогда этого раньше не делали за 15 лет их супружеской жизни. Но сейчас ведущая благодарна родному человеку за то, что он готовился к войне.

Маричка Падалко с детьми / instagram.com/marichkapadalko

"Я сейчас ему отдаю всю благодарность и признание после тех ссор, которые у нас были. Мы так, может, за 15 лет никогда не ссорились, как потому, что он настаивал, что надо готовиться к войне", — добавила знаменитость.

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