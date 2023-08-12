Падчерица Потапа показала редкое фото со своим родным отцом, экс-мужем Ирины Горовой

Дочь продюсерши и экс-жены Потапа Ирины Горовой, 25-летняя Наталья поделилась редким фото со своим родным отцом.

Как известно, до Потапа Горовая была замужем за рэпером Юрием Горовым, более известным как UGO. В браке с ним родилась дочь Наталья. В сторис своей страницы в Instagram Наталья разместила селфи, на котором прильнула к отцу и обнимает его:

"Папа добавляет яркие краски в мою жизнь. Всегда учил улыбаться и мыслить позитивно. Люблю тебя", – подписала фото Наталья.

Наталья Горовая с родным отцом, рэпером UGO / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Дочь Горовой ненадолго приехала в Украину, чтобы увидеться с родными. Сейчас девушка живет за границей вместе со своим мужем, О том, что дочь вышла замуж Горовая рассказала в сентябре 2022 года. Своего избранника Наталья держит в секрете. О нем известно, что он имеет ливанские корни. И именно в Ливане в прошлом году влюбленные сыграли свадьбу.

Наталья Горовая / Фото: instagram.com/natashka.gorovaya

Отметим, что 25-летняя Наталья – дочь Ирины Горовой от первого брака с рэпером Юрием Горовым. Также у продюсера есть 14-летний сын Андрей от второго экс-супруга – рэпера и продюсера Потапа.

UGO и Потап дружат / Фото: instagram.com/ugogorovoy

Потап с падчерицей Наталией и сыном Андреем

Напомним, недавно Ирина Горовая показала своих взрослых детей на совместном семейном селфи.

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