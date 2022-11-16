Падение ракет РФ в Польше: Тополя уверен, что НАТО "не впишется", Огневич предсказывает серьезные перемены

15 ноября страна-агрессор Россия массово обстреляла территорию Украины. Россия выпустила около 100 ракет. С начала войны это стало самой массированной атакой по Украине.

Украинские города из-за вражеских обстрелов были обесточены. Но не только Украина пострадала от враждебных действий страны-агрессора. Из-за ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре во многих регионах Молдовы исчез свет.

Тем временем по территории Польши попали две российские ракеты. Вражеский снаряд упал в селе Пшеводув, расположенном в шести километрах от украинско-польской границы. В результате российской атаки погибли два человека.

Украинцы были в шоке от таких действий страны-агрессора. В соцсетях они начали писать слова поддержки полякам, которые с начала полномасштабной войны помогают Украине. Также они высказали свое предположение о реакции НАТО на инцидент.

Тарас Тополя

Музыкант высказался, что на 265-й день войны ничего не изменилось, РФ продолжает наносить ракетные удары по Украине. Впрочем, на этот раз впервые прилетело на территорию Польши. Тополя выразил слова соболезнования родным и близким людей, погибших из-за российской атаки.

"Киев. Вечер — двести шестьдесят пятый. Настроение — ничего не изменится. Месяц — никто не сделает это за нас. От ракетной атаки россиян погибли мирные граждане Польши. Прилетело впервые на польскую территорию. Искренне сочувствую семьям погибших", – написал в Facebook музыкант.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Тополя также добавил, что не стоит надеяться, что НАТО вмешается в войну. Поэтому нужно и дальше помогать и верить в ВСУ, которые героически уничтожают оккупантов.

"Несколько напоминаний всем: Россия – государство террорист. НАТО не впишется. 5 статья коллективного договора – забудьте. И не тешьте себя иллюзиями. Просто делаем свое – планомерно уничтожаем оккупантов. При поддержке союзников. Так победим! Слава ВСУ! Слава Украине!" – прокомментировал Тополь.

Злата Огневич

Певица была шокирована тем, что Россия выпустила ракеты по входящей в НАТО Польше. Злата убеждена, что организация должна немедленно ответить на это.

"Я глубоко в шоке. Новости из Польши, туда прилетели ракеты... Вы понимаете, что мы живем в исторические времена, что сейчас должно произойти что-то серьезное и мощное. Если после этих прилетов НАТО не ответит, я уже не знаю, что должно заставить их наконец действовать… Что это за йо**ный п**дец? Мирные люди живут себе, а у них летят ракеты… 21 век, эй, что с тобой?" – эмоционально выразилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Игорь Лаченков

Блогер без лишних слов просто показал, как россияне радуются тому, что в Польше погибли невинные люди.

"Для наших польских коллег: это российские комментарии, которые вы получили относительно ситуации, когда два поляка погибли от российской ракеты. Скоро весь мир поймет, что россияне — не люди", — написал Лаченков.

Для наших польских коллег: такие резкие росийские комментарии на тему ситуаций, где от российской rakiety zginęło dvoch Polaków. To dla całego świata niedługo bedzie srozumiało, что rosjanie nie są ludźmi. #RosjaJestPaństwemTerrorystycznym pic.twitter.com/EgrfmysrGc — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) November 15, 2022

Jerry Heil

Певица тоже показала, какие радостные комментарии пишут россияне по поводу взрывов российских ракет в Польше. Исполнительница просит распространить все эти комментарии, чтобы цивилизованный мир понимал, что имеет дело с нелюдями.

"Реакция россиян на упавшую в Польше ракету. Репост максимальный, друзья! Пусть наши польские друзья видят, как "оно" радуется", — отметила певица.

Реакция Jerry Heil на обстрел россиянами Польши / Фото: https://www.instagram.com/thejerryheil/?hl=uk

Андрей Лузан

Блогер пытался подойти к происходящему с юмором, чтобы отвлечь подписчиков от негативных мыслей. Андрей пошутил, что Украина может закрыть небо над НАТО. Лузан написал это, потому что из более 90 ракет, летевших на украинские города, ПВО сбила более 70 ракет.

"Украина, пожалуйста, закрой небо над НАТО", — пошутил блогер.

Украина pls close the sky over NATO — Andrii Luzan (@Luzannnn) November 15, 2022

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