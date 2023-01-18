Падение вертолета в Броварах: реакция звезд на трагедию

Утром, 18 января, Украину всколыхнула трагическая новость. В Броварах упал вертолет возле детского сада.

В результате падения, по последним данным, погибли 18 человек, среди них – дети, прохожие и руководство МВД. Судя по предоставленной информации нацполицией, речь идет о министре внутренних дел Денисе Монастырском, первом заместителе министра Евгении Енине и государственном секретаре Юрии Лубковиче.

Украинские звезды отреагировали на жуткую авиакатастрофу. В соцсетях они выразили соболезнования родным и близким погибших, а также прокомментировали новость.

Святослав Вакарчук

"Сочувствую родным и близким детей и взрослых, которые сегодня погибли в Броварах. Какая ужасная трагедия! Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей... Для меня эта трагедия является и личной. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим!", — написал Святослав Вакарчук.

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Андрей Бедняков

"Трагедия в Броварах… Это шок. Соболезнования семьям погибших... Что-то 2023 год не очень начался", — написал ведущий.

Фото: instagram.com/biedniakov

Анатолий Анатолич

"Можно ли привыкнуть к таким новостям? Нет. Невозможно. Пропускаю ли я эти смерти в Днепре, Броварах, в каждом городе Украины через себя? Да. Потому что я отец троих. Мои дети такие же, как и эти малые, ни в чем невинные. Что делать? Как жить? Помогать друг другу. Поддерживать друг друга. В этом мы можем найти себя. Закрыться — не выход. Только поддержкой тех, кому нужна помощь, сможем вылезти из этой пропасти. Бровары, держитесь. Мы вместе. Мы все. Мы все сейчас Днепр, Бровары, Кривой Рог, Мариуполь и Марьянка", – написал ведущий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Светлана Тарабарова

"Бровары… Соболезнования всем семьям погибших… Должны держаться. Если честно – это жесть", — прокомментировала певица.

Фото: instagram.com/tarabarova

Надя Дорофеева

"Господи, только увидела новости… Да что это за ужас", — написала Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ольга Сумская

"Катастрофа в Броварах шокирует. 18 погибших по предварительным данным, из них трое детей и высшее руководство МВД. Еще более 20 человек – в госпитале. Искренние соболезнования семьям пострадавших", — прокомментировала актриса.

Фото: instagram.com/olgasumska

Наталка Денисенко

"Это ужас… Мои соболезнования всем пострадавшим", — написала актриса.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Маша Ефросинина

"Количество погибших в Броварах выросло до 18, среди них трое детей. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Жесть… Это фото сада", — прокомментировала Маша.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Юлия Санина

"Нет слов, что не день, ужас… Сколько еще боли", — прокомментировала певица.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Читайте также: