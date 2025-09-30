Памела Андерсон избавилась от фирменного блонда и похвасталась новым цветом волос

Памела Андерсон / © Associated Press

Американская актриса и модель Памела Андерсон впервые за много лет избавилась от своего фирменного блонда.

Знаменитость решилась на эксперимент. Много лет артистка была блондинкой. Этот цвет волос уже даже успел стать ее изюминкой. Однако на Неделе моды в Париже Памела Андерсон засветилась с новой прической.

Актриса теперь стала рыжеволосой. Фотограф Марко Балер запечатлел Памелу Андерсон с новой прической и опубликовал соответствующий снимок в своем Instagram. Также у актрисы теперь коротко подстриженные волосы.

К слову, Памела Андерсон в последнее время очень сильно изменилась. Актриса отказалась от декоративной косметики и все больше отдает предпочтение натуральности.

Кстати, оказывается, украинцы не совсем правильно произносят имя Памелы Андерсон. За границей оно звучит с ударением на первый слог - "Пéмела". Это же касается и остальных голливудских звезд. Редакция сайта ТСН.ua ранее делала подборку о том, как правильно произносить имена актрисы Деми Мур, певицы Адель и других.