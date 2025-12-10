Памела Андерсон рассекретила роман с известным актером и удивила заявлением об их отношениях сейчас

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассекретила роман с известным английским и ирландским актером Лиамом Нисоном, который старше ее на 15 лет.

Парочка вместе снималась в комедии "Голый пистолет". Поведение актеров во время премьерных показов ленты намекало, что между ними нечто большее, чем просто дружба. Наконец, Памела Андерсон изданию People призналась, что у нее действительно были романтические отношения с Лиамом Нисоном. Роман актеров начался после окончания съемок фильма. Более того, они даже жили вместе, хотя и в разных комнатах.

"Если вам так хочется знать, у нас с Лиамом были романтические отношения недолго, но только после окончания съемок", — уверяет модель.

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

Хотя Лиам Нисон был серьезно настроен касательно Памелы Андерсон и даже называл ее будущей "миссис Нисон", но их отношения не длились долго. Пара разошлась, поскольку решила сосредоточиться на карьере. Однако Андерсон считает Нисона своим лучшим другом, на которого может полагаться.

"Мы разошлись, чтобы работать над другими фильмами. Я обожаю Лиама, но, честно говоря, мы лучшие друзья. Он очень поддерживает это новое направление в моей карьере и любезно говорит, что очень гордится мной. Я уверена, что мы всегда будем в жизни друг друга", — подытожила актриса.

