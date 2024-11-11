Памела Андерсон удивила ритуалами, которые сохраняют ее молодость в 57 лет

Американская актриса и модель Памела Андерсон рассказала о своей рутине, которая помогает ей выглядеть непревзойденно.

Так, 57-летняя звезда часто выходит на красную дорожку без капли макияжа. Это каждый раз усиливает интерес фанатов к особенностям ее ухода за собой. В свою очередь Памела в интервью изданию The Times раскрыла, что все же имеет несколько секретов.

В частности, блондинка ежедневно заботится о своем ментальном спокойствии и отказывается от чрезмерного количества времени в гаджетах и соцсетях. К тому же каждый раз после пробуждения она отправляется встречать рассвет, составив перед этим список дел на день. По словам Памелы, среди этого перечня непременно можно найти пункт про приготовление пищи – ее любимое хобби.

В течение дня Андерсон также посвящает время ходьбе и в целом преодолевает дистанцию в 4-10 км ежедневно. В свободное от работы время она читает или просматривает старые фильмы. Кроме того, знаменитость владеет фермой и признается, что благодаря ей она действительно чувствует связь со своими корнями, что придает ей еще больше сил.

Памела Андерсон / Фото: instagram.com/pamelaanderson

Звезда после продолжительного статуса "секс-символа" также рассказала об отношении ее сыновей к ее обновленному образу жизни. По мнению Памелы, сейчас 27-летний Брэндон и 26-летний Дилан полностью изменили свое отношение к ней. В частности, восхищаются ее новыми хобби – кулинарией и фермерством.

"Мое общественное восприятие изменилось. Вы не отдаете себе отчета, как сильно это влияет на ваших детей. Я думаю, что сейчас они чувствуют себя гораздо комфортнее, глядя на меня в этот момент моей жизни… Сейчас всем уже лучше. Это точно повлияло на них — мой образ жизни. Им нравится, что мама на огороде, что она что-то маринует, готовит горчицу…", – объяснила артистка.

Напомним, недавно шоумен Юрий Ткач делился эффективными методами похудения без жестких диет.

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