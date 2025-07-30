Памела Андерсон закрутила роман со старшим на 15 лет известным актером

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

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Американская актриса и модель Памела Андерсон закрутила роман с ирландским и английским актером Лиамом Нисоном.

По крайней мере, именно так утверждает инсайдер издания People. Отмечается, что их чувства зародились на съемочной площадке. Дело в том, что парочка вместе сыграла в фильме "Голый пистолет". Источник утверждает, что роман 58-летней Андерсон и 73-летнего Нисона пока что находится на раннем этапе. Тем не менее, по словам инсайдера, чувства актеров искренние, и они, очевидно, влюблены друг в друга.

"Роман еще на ранних стадиях. Он искренний, и очевидно, что они влюблены друг в друга", - говорит источник.

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Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

Сейчас ни Памела Андерсон, ни Лиам Нисон не комментируют приписанных им отношений. Тем не менее, они тепло отзываются друг о друге. Более того, на допремьерных показах фильма "Голый пистолет" парочка охотно позирует вместе на "красной дорожке" и не стесняется сладко обниматься. А во время торжественного мероприятия в Лондоне Андерсон вообще нежно поцеловала Нисона в щечку.

Памела Андерсон и Лиам Нисон / © Associated Press

Отметим, у Памелы Андерсон была довольно бурная личная жизнь. Однако после развода со своим пятым мужем, что произошло в 2022 году, знаменитость была одинокой. Что же касается Лиама Нисона, то он - вдовец. После смерти жены, что произошло в 2009 году, актер больше не заключал браков.

Напомним, недавно американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с бывшим любовником. Поговаривают, что знаменитость объединяют романтические отношения с известным голливудским актером.