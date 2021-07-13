Панеттьери, Херд и Андерсон: звезды, которые стали жертвами домашнего насилия

Селебритис, которых били их любимые.

Миллионы женщин по всему миру ежедневно становятся жертвами физического насилия. Среди них даже есть звезды Голливуда, которые тоже страдали от домашнего насилия своей второй половинки. Впрочем, селебритис все же нашли в себе силы двигаться дальше, несмотря на страшные личные проблемы.

Так, по случаю Международного дня поддержки жертв преступлений, который отмечается 22 февраля, ТСН.uа предлагает вспомнить мировых знаменитостей, которые столкнулись с ужасами домашнего насилия лицом к лицу.

Хейден Панеттьери

Associated Press

Американская актриса столкнулась с домашним насилием после того, как разорвала отношения с возлюбленным Владимиром Кличко и начала встречаться с Брайаном Хикерсоном. Звезда знала, что ее бойфренд не контролирует себя, ведь он при ней даже бил своего отца. Под горячую руку в нетрезвом состоянии попала и сама Хейден. Актриса получила три удара по лицу и вызвала полицию. Позже выяснилось, что это уже не впервые бойфренд поднимает руку на звезду. Тогда Хикерсону светило лишение свободы до 4 лет. Впрочем, в итоге с Брайана сняли все обвинения и закрыли дело. За месяц, в ноябре в 2019 году Хейден вернулась к любимому-абьюзеру и праздновала День благодарения вместе с ним в компании друзей. Впрочем, счастье длилось недолго. 14 февраля актриса снова стала жертвой его нападения. Хикерсон и Панеттьери ссорились, после чего он начал бросать ее и бить кулаками по лицу. Брайана Хикерсона арестовали.

Кристина Агилера

Associated Press

Известная певица Кристина Агилера не только была жертвой насилия со стороны своего отца в детстве, но и столкнулась с избиением от экс-любимого Джордана Братмана. Еще в 2010 году стало известно, что на артистку поднял руку ее муж во время семейного скандала. В больницу звезду привезли избитой: у нее шла кровь изо рта и были разбиты губы. Как только певица вышла из больницы, она подала на развод.

Памела Андерсон

Associated Press

Неоднократно была жертвой насилия и голливудская актриса Памела Андерсон. Так, первый муж актрисы Томми Ли поднимал руку на жену, за что отсидел полгода в тюрьме. С другим мужем, Кидом Роком, отношения тоже были бурными, и не раз доходило до драк. А своего экс-бойфренда Адиля Рами, с которым Памела разошлась летом в прошлом году, обвинила в физическом насилии и даже опубликовала видео из больницы. Звезда сообщила, что однажды футболист так сильно сжал ее руку, что это привело к переломам. Знаменитость долго скрывала этот факт и целых шесть месяцев ждала, чтобы обратиться к врачу.

Рианна

Associated Press

Еще в 2009 году поп-певица Рианна тоже стала жертвой домашнего насилия со стороны своего бойфренда Криса Брауна. Экс-любимый напал на исполнительницу в машине, после того, как они начали ссориться, и бросил ее на трассе. В Сети даже появлялись страшные фотографии Рианны, где ее лицо все в синяках.

instagram.com/badgalriri

После этого инцидента Крис сам явился в полицию с повинной, но это не смягчило его наказание. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, кроме этого ему было дано 180 дней общественных работ, а также запретили подходить к певице ближе чем на 50 метров.

Эмбер Херд

Associated Press

В 2016 году в СМИ появилась новость о том, что Джонни Депп бьет свою возлюбленную Эмбер Херд. Как отмечала актриса, муж постоянно избивал ее, даже за малейшее возражение. Также звезда показывала фотографии, на которых она предстает с синяками.

instagram.com/amberheard

Однако сам Депп отрицал эту информацию и утверждал, что ни Эмбер, ни любую другую женщину никогда в жизни не бил. А те доказательства побоев в виде синяков, которые ранее предоставляла Херд, по словам Деппа, она нарисовала себе сама. Пока суд не довел дело до конца, актеру нельзя приближаться к бывшей жене ближе, чем на 90 метров. Однако какого-либо заключения бывшая пара так и не дошла – они до сих пор судятся и собирают все новые и новые доказательства вины друг друга.

Джонни Депп

Associated Press

Со своей стороны, бывшая жена голливудского актера Джонни Деппа Эмбер Герд также колотила экс-возлюбленного. Так, в конце июля 2019 года Депп показал фото после нападения на него Херд. На снимке травмированный Джонни лежит на больничной тележке в солнцезащитных очках. У него перевязан палец, а на лице небольшой ожог.

etonline.com

По словам актера, Эмбер "затушил сигарету" на его щеке и бросила бутылку, которая разорвала палец. Это произошло во время драки супругов в марте в 2015 году в Австралии. В начале февраля в 2020 году актриса призналась, что все-таки поднимала руку на бывшего мужа. В частности, во время одной из ссор супругов актриса бросала в Деппа кастрюли и сковородки.

Мадонна

Associated Press

Отношения между исполнительницей Мадонной и бывшим мужем Шонном Пенном были постоянно натянуты. За все четыре года брака у звездной пары постоянно возникали конфликты. Однажды певица направила в суд сразу три иска: об изнасиловании, избиении и о разводе. Однако позже Мадонна забрала заявление.

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