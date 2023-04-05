Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери рассекретила, где находится их 5-летняя дочь и как часто она ее видит

Совместная дочь американской актрисы Хайден Панеттьери и украинского боксера Владимира Кличко с 2018 года живет с папой в Украине.

После разрыва отношений спортсмен забрал Каю-Евдокию, а его экс-невеста в это время сосредоточилась на лечении наркотической и алкогольной зависимости. Когда Хайден сумела вылечиться, ее общение с дочерью наладилось. Сейчас актриса пытается встречаться с девочкой настолько часто, насколько это возможно.

Владимир Кличко, Хайден Панеттьери и их дочь

Панеттьери также добавила, что в настоящее время Кая-Евдокия находится в безопасном месте вместе з отцом, пишет New York Times. Но до полномасштабной войны Владимир з дочерью жил в Украине.

Кстати, знаменитость также намекнула на примирение с экс-бойфрендом. Правда, не с Кличко, а с Брайаном Хикерсоном. Парочка раньше встретилась, когда Хайден злоупотребляла наркотиками и алкоголем. Впрочем, тогда Брайана посадили в тюрьму и обвинили в домашнем насилии, ведь он избивал актрису.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон / Фото: Getty Images

Но, похоже, Хайден простила возлюбленного. По словам знаменитости, от самого Брайана зависит, будут ли они и дальше вместе, или нет.

Напомним, ранее редакция сайта писала, как выглядит единственная дочь Владимира Кличко и его экс-невесты Хайден Панеттьери. Также в новости есть различные фотографии девочки.

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