Панин обнародовал интимную переписку с Киркоровым, с которым имел секс

Скандально известный российский актер Алексей Панин обнародовал личную переписку с певцом Филиппом Киркоровым как доказательство того, что у них были интимные отношения.

У себя в Telegram-канале Панин разместил скрины переписки с артистом-путинистом. Актер отметил, что Киркоров подчистил их чат и через адвоката пытается доказать, что Панин оболгал его:

"Он тщательно подчистил нашу с ним переписку, но за кое чем он все же не досмотрел. Не буду делать спойлеров, просто оставляю скриншоты. Надеюсь, что каждый человек сможет сделать свои выводы. Конечно, можно сказать, что это невинная переписка о цветочках. Но, это нужно быть или совсем упоротым, или ненормальным", – сказал Панин.

Личная переписка Панина и Киркорова / Фото: t.me/alexeypanin77

Личная переписка Панина и Киркорова / Фото: t.me/alexeypanin77

Актер добавил, что не стал бы обнародовать эту переписку или вообще говорить о сексуальных предпочтениях Киркорова, если бы тот не поддерживал путина:

"Сейчас Киркоров пытается через адвоката всем донести, что я специально его оболгал из-за того, что он поддерживает путина. И я тем самым ему мщу. Нет, друзья, я его не оболгал. Я сказал чистую правду. Если бы, конечно, Киркоров не поддерживал путина, если бы не поддерживал этот преступный режим, который сейчас находится у власти в росии, которая убивает людей, я бы о нем ничего не сказал. Я ненавижу таких лицемеров, которые являются скрытыми геями, и при этом поддерживают режим, который уничтожает права ЛГБТ в рф. Уничтожает вообще любые права человека", – прокомментировал Панин.

Напомним, недавно в интервью Ксении Собчак Алексей Панин рассекретил двух геев в российском шоу-бизнесе. По словам актера, его коллега, Виктор Сухоруков, поддерживающий кровавую политику путина, имеет тягу к мужчинам. Также Панин рассекретил, что имел интимные отношения с певцом-путинистом Филиппом Киркоровым.

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