Панин в футболке с красноречивой надписью и антивоенными лозунгами зажег на концерте Сердючки

Российский актер Алексей Панин зажег на концерте певицы Верки Сердючки.

В частности, благотворительное выступление, где исполнительница собирает средства на ВСУ, прошел в Италии. Его посетил Алексей Панин. Он пришел в футболке, где на сине-желтом фоне красуется красноречивая надпись "Puck Futin". Буквы перепутаны, чтобы высмеять фамилию и унизить кремлевского диктатора. Надпись на футболке актера очевидно означает – "пошел ты, путин".

Алексей Панин на концерте Верки Сердючки

На концерте звучали антивоенные лозунги, такие как "геть з України, москаль некрасівий!" и "путін, щоб ти здох". Верка Сердючка исполнила свою песню Dancing russia Goodbye.

Алексей Панин на концерте Верки Сердючки

Алексей Панин подпевал, плясал и кричал антивоенные лозунги вместе со зрителями. Также актер поднялся на сцену. Он похвалил Андрея Данилко и обнял и поцеловал "маму" Верки Сердючки – Инну Билоконь. Видео с концерта Панин опубликовал в своем Telegram.

Напомним, российский актер Алексей Панин еще в начале полномасштабной войны осудил действия страны-агрессора России. Знаменитость жестко критиковал своих пропутинских коллег за то, что они поддерживают российское вторжение, а также реагировал на циничные обстрелы украинских городов россиянами.

Читайте также: