Papa Music выпустили новый клип от имени Wellboy, в котором вставили его лицо другому артисту

В Сети неожиданно появился новый клип певца Wellboy после того, как он расторг контракт с лейблом Papa Music.

Трек "Вовча ягода" и клип к нему появился на YouTube-канале артиста, который сейчас принадлежит продюсерскому центру.

Видео на новый клип сняли в стиле нашумевшего фильма Барби, где вроде бы Wellboy предстал в образе Кена. Правда, сам Антон Вельбой не участвовал — вместо него в клипе снялся какой-то других парень, а лицо просто заменили лицом певца с помощью искусственного интеллекта.

Wellboy / Фото: Пресс-служба Wellboy

А вот песня была действительно записана вместе с Вельбоем еще до прекращения его сотрудничества с Papa Music. Ранее в лейбле уже говорили о том, что намерены выпустить все записанные треки вместе с артистом, ведь авторское право на них принадлежит им. Кроме того, в Papa Music отмечают и то, что артист не имеет права исполнять свои старые хиты.

Напомним, что скандал между лейблом и артистом произошел после того, как Уэльбой обвинил кампанию в сотрудничестве с РФ и предателем Юрием Бардашем. Чтобы опровергнуть слухи, представители центра самостоятельно подали документы на проверку в СБУ, которая подтвердила, что лейбл не нарушал украинское законодательство.

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