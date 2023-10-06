Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Papa Music выпустили новый клип от имени Wellboy, в котором вставили его лицо другому артисту

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
185
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Papa Music выпустили новый клип от имени Wellboy, в котором вставили его лицо другому артисту

Wellboy / Фото: Пресс-служба Wellboy

Продюсерская кампания продолжает выпускать новые треки от имени экспидопечного.

В Сети неожиданно появился новый клип певца Wellboy после того, как он расторг контракт с лейблом Papa Music.

Трек "Вовча ягода" и клип к нему появился на YouTube-канале артиста, который сейчас принадлежит продюсерскому центру.

Видео на новый клип сняли в стиле нашумевшего фильма Барби, где вроде бы Wellboy предстал в образе Кена. Правда, сам Антон Вельбой не участвовал — вместо него в клипе снялся какой-то других парень, а лицо просто заменили лицом певца с помощью искусственного интеллекта.

Wellboy / © Пресс-служба Wellboy
Wellboy / Фото: Пресс-служба Wellboy

А вот песня была действительно записана вместе с Вельбоем еще до прекращения его сотрудничества с Papa Music. Ранее в лейбле уже говорили о том, что намерены выпустить все записанные треки вместе с артистом, ведь авторское право на них принадлежит им. Кроме того, в Papa Music отмечают и то, что артист не имеет права исполнять свои старые хиты.

Напомним, что скандал между лейблом и артистом произошел после того, как Уэльбой обвинил кампанию в сотрудничестве с РФ и предателем Юрием Бардашем. Чтобы опровергнуть слухи, представители центра самостоятельно подали документы на проверку в СБУ, которая подтвердила, что лейбл не нарушал украинское законодательство.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
185
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация