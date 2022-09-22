"Папа теперь — автомобиль": Коля Серга метко высмеял подлежащих призыву россиян

В России объявили частичную мобилизацию, украинцы в это время с юмором реагируют на новость из страны-агрессора.
Украинский музыкант Коля Серга, защищающий Украину в рядах ВСУ, метко высмеял россиян.
В России объявили частичную мобилизацию. Украинцы же в свою очередь с юмором отреагировали на эту новость. В частности, Коля Серга записал юмористическое видео, где наглядно показал, какая судьба ждет призывников.
Страна-агрессор дарит автомобиль семьям умерших в Украине оккупантов. Коля Серга отметил, что мобилизованные россияне станут теперь автомобилями.
"В доме волнение, шум, удивление. Это не сказка, а быль. Где-то за городом, очень недорого папа теперь — автомобиль!" – спел Коля.
Юмор добавляет и то, что после заявления преступника Шойгу о призыве на службу 300 тыс. резервистов, АвтоВАЗ запланировал в 2023 году изготовить такое же количество автомобилей.
"Ну что, началась акция "москвича" за москвича", — пошутил под видео Серга.
В комментариях под постом музыканта, пользователи разразились смехом. Они отметили, что даже АвтоВАЗ верит в ВСУ: "Шутка смешная, ситуация страшная", "АвтоВАЗ верит в ВСУ", "Совпадение? Не думаю".
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