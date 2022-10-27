Паралич лицевого нерва у звезд: у Потапа перекосило пол-лица, у Кэти Перри закрылся глаз

Некоторые знаменитости сталкивались с болезнью в течение жизни, а кому ее диагностировали при рождении.
Паралич лицевого нерва может произойти с кем угодно. Известные знаменитости – не исключение.
В частности некоторые родились с таким диагнозом. Впрочем, это не помешало звездам научиться справляться с параличом лица, сделать это своей изюминкой и построить успешную карьеру.
С некоторыми паралич лица случается неожиданно, даже прямо на публике, где это сразу же заметят папарацци.
Редакция сайта TСН.ua собрала подборку знаменитостей, у которых был паралич лицевого нерва или у которых диагностировали болезнь при рождении.
Потап
Рэпер и тренер "Голосу країни-12" в середине июня заставил своих поклонников изрядно волноваться. На благотворительном концерте в Мадриде музыкант появился с заметно перекошенным лицом. Как оказалось, тогда артист простудил лицевой нерв. Жена же Потапа, Настя Каменских, рассказывала, что у ее мужа парализовало пол лица на фоне стресса. Рэпер тогда не мог ни есть, ни пить. Музыкант лечился более двух месяцев.
Джастин Бибер
У артиста тоже в июне парализовало половину лица. Канадский певец не мог ни смеяться, ни нормально закрыть правый глаз. Впоследствии оказалось, что у Джастина синдром Рамсея Ханта. Это такая форма опоясывающего герпеса, который поражает лицевой нерв, вызывает потерю слуха и сильные боли.
Кэти Перри
У певицы прямо на сцене во время концерта случились неприятные проблемы. Во время выступления у исполнительницы закрылся глаз, и она не могла его открыть. Певице даже пришлось несколько раз прикоснуться к виску, чтобы открыть его. Когда наконец-то открылся глаз, Кэти сделала вид, будто ничего не случилось. Певица ничего не объясняла, почему ее глаз начал закрываться. Впрочем, вполне возможно, у нее зажал лицевой нерв.
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Анджелина Джоли
У актрисы диагностировали паралич лицевого нерва в 2016 году. У знаменитости был паралич Белла. Это такой диагноз, при котором нарушаются функции мимических мышц на одной стороне лица. Джоли рассказывала, что лечилась иглоукалыванием.
Натали Дормер
Актриса еще при рождении получила травму, из-за которой у нее развился паралич лицевого нерва. Впрочем, этого почти не заметно. Но когда у Натали расслабленное лицо, то улыбка становится немного перекошенной и один глаз тоже. Впрочем, звезда сделала это своей изюминкой.
Сильвестр Сталлоне
Актер родился с параличом Белла из-за родовых осложнений. Из-за паралича лицевого нерва у Сталлоне кривая улыбка, а также невнятная речь. Впрочем, это не помешало Сильвестру построить успешную актерскую карьеру.
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