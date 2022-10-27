Паралич лицевого нерва у звезд: у Потапа перекосило пол-лица, у Кэти Перри закрылся глаз

Некоторые знаменитости сталкивались с болезнью в течение жизни, а кому ее диагностировали при рождении.

Паралич лицевого нерва может произойти с кем угодно. Известные знаменитости – не исключение.

В частности некоторые родились с таким диагнозом. Впрочем, это не помешало звездам научиться справляться с параличом лица, сделать это своей изюминкой и построить успешную карьеру.

С некоторыми паралич лица случается неожиданно, даже прямо на публике, где это сразу же заметят папарацци.

Редакция сайта TСН.ua собрала подборку знаменитостей, у которых был паралич лицевого нерва или у которых диагностировали болезнь при рождении.

Потап

Рэпер и тренер "Голосу країни-12" в середине июня заставил своих поклонников изрядно волноваться. На благотворительном концерте в Мадриде музыкант появился с заметно перекошенным лицом. Как оказалось, тогда артист простудил лицевой нерв. Жена же Потапа, Настя Каменских, рассказывала, что у ее мужа парализовало пол лица на фоне стресса. Рэпер тогда не мог ни есть, ни пить. Музыкант лечился более двух месяцев.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Джастин Бибер

У артиста тоже в июне парализовало половину лица. Канадский певец не мог ни смеяться, ни нормально закрыть правый глаз. Впоследствии оказалось, что у Джастина синдром Рамсея Ханта. Это такая форма опоясывающего герпеса, который поражает лицевой нерв, вызывает потерю слуха и сильные боли.

Кэти Перри

У певицы прямо на сцене во время концерта случились неприятные проблемы. Во время выступления у исполнительницы закрылся глаз, и она не могла его открыть. Певице даже пришлось несколько раз прикоснуться к виску, чтобы открыть его. Когда наконец-то открылся глаз, Кэти сделала вид, будто ничего не случилось. Певица ничего не объясняла, почему ее глаз начал закрываться. Впрочем, вполне возможно, у нее зажал лицевой нерв.

Анджелина Джоли

У актрисы диагностировали паралич лицевого нерва в 2016 году. У знаменитости был паралич Белла. Это такой диагноз, при котором нарушаются функции мимических мышц на одной стороне лица. Джоли рассказывала, что лечилась иглоукалыванием.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Натали Дормер

Актриса еще при рождении получила травму, из-за которой у нее развился паралич лицевого нерва. Впрочем, этого почти не заметно. Но когда у Натали расслабленное лицо, то улыбка становится немного перекошенной и один глаз тоже. Впрочем, звезда сделала это своей изюминкой.

Натали Дормер / Фото: Associated Press

Сильвестр Сталлоне

Актер родился с параличом Белла из-за родовых осложнений. Из-за паралича лицевого нерва у Сталлоне кривая улыбка, а также невнятная речь. Впрочем, это не помешало Сильвестру построить успешную актерскую карьеру.

Сильвестр Сталлоне / Фото: Associated Press

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