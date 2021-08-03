Парень Анны Тринчер поздравил любимую с 20-летием огромным букетом роз

Также бойфренд порадовал артистку праздничным ужином.

Известная украинская певица Анна Тринчер, которая недавно хвасталась своей упругой попкой, 3 августа празднует день рождения.

Еще с ночи артистка получает трогательные сообщения с различными пожеланиями. В частности, девушку в сторис поздравил известный блогер Александр Волошин, с которым недавно начала встречается звезда.

Парень подарил Анне огромный роскошный букет красных роз. Также блогер приготовил имениннице праздничный ужин.

"Самая красивая, жизнерадостная, мудрая, положительная, умная, сексуальная, артистичная, харизматичная, мыла и любимая Анна Тринчер с днем рождения", — пишет Александр.

Артистку тронул такой сюрприз. На приветствие Анна ответила, что сильного любит парня.

Также звезду поздравляют друзья и подписчики. Пишут теплые сообщение в комментариях:

С днем рождения Будь счастливой!

С праздником, оставайся такой же крутой!

С днем рождения вас, пусть каждый день делает вас счастливым, пусть рядом будут искренние люди, неудачи пусть обходят вас стороной!

Напомним, в начале года певица увеличивала себе губы, но ей этого оказалось мало. Поэтому звезда снова сделала себе такую процедуру. Теперь Анна довольна результатом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку