Парень Анны Тринчер поздравил любимую с 20-летием огромным букетом роз

Также бойфренд порадовал артистку праздничным ужином.
Известная украинская певица Анна Тринчер, которая недавно хвасталась своей упругой попкой, 3 августа празднует день рождения.
Еще с ночи артистка получает трогательные сообщения с различными пожеланиями. В частности, девушку в сторис поздравил известный блогер Александр Волошин, с которым недавно начала встречается звезда.
Парень подарил Анне огромный роскошный букет красных роз. Также блогер приготовил имениннице праздничный ужин.
"Самая красивая, жизнерадостная, мудрая, положительная, умная, сексуальная, артистичная, харизматичная, мыла и любимая Анна Тринчер с днем рождения", — пишет Александр.
Артистку тронул такой сюрприз. На приветствие Анна ответила, что сильного любит парня.
Также звезду поздравляют друзья и подписчики. Пишут теплые сообщение в комментариях:
- С днем рождения Будь счастливой!
- С праздником, оставайся такой же крутой!
- С днем рождения вас, пусть каждый день делает вас счастливым, пусть рядом будут искренние люди, неудачи пусть обходят вас стороной!
Напомним, в начале года певица увеличивала себе губы, но ей этого оказалось мало. Поэтому звезда снова сделала себе такую процедуру. Теперь Анна довольна результатом.