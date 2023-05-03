Парень Рианны A$AP Rocky опозорился поведением: рэпер оперся на лицо фаната, чтобы перепрыгнуть через ограждение

Избранник певицы Рианны, американский рэпер ASAP Rocky опозорился поведением перед своим появлением на Балу института костюма Met Gala в Нью-Йорке.

Инцидент произошел возле гостиницы Carlyle, где большинство звезд готовились к своим выходам на красную дорожку "Метрополитен-музей", где проходило грандиозное мероприятие. Возле отеля собралась толпа поклонников, которая очень хотела увидеть кумиров.

Вместо того, чтобы войти в гостиницу через главный вход, как другие знаменитости, ASAP Rocky каким-то образом оказался среди фанатов за ограждением. Видимо, артист так сильно спешил, что решил себе проложить путь в гостиницу, буквально, пойдя "по головам". Так, в Сети завирусилось видео, где видно, как ASAP Rocky, опираясь на голову фанатки, перепрыгивает через забор в гостиницу. При чем перепрыгивая, рэпер сбил с поклонницы очки.

После инцидента фанатка, которую зовут Мэдди, написала в соцсетях, что ASAP Rocky буквально перепрыгнул через нее.

Девушка также подробно рассказала, что произошло, написав в Twitter, что звезда хип-хопа "похлопал ее по плечу и сказал: "Дорогая, мне нужно пройти". Я сказала "нет", а потом он просто толкнул меня". Увидев этот твит, ASAP Rocky поспешил извиниться перед фанаткой: "Моя вина, дорогая", — написал рэпер и подписался на поклонницу.

В конце концов, A$AP Rocky успел принарядиться к Met Gala, где и появился позже с беременной Рианной / Фото: Getty Images

Напомним, что ASAP Rocky – избранник певицы Рианны. Влюбленные вскоре станут родителями. Первенец пары появился на свет в мае 2022 года.

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