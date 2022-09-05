Пародии на российского оккупанта и Скабееву с Соловьевым: На ТЕТ покажут благотворительный концерт "Вечернего Квартала"

9 и 16 сентября в 19:00 на телеканале ТЕТ состоится показ благотворительного концерта "Вечернего Квартала".

Вместе на сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала", которые подготовили театральные и музыкальные номера на темы, близкие каждому украинцу.

9 сентября в 19:00 в эфире ТЕТ выйдет повтор праздничного концерта "Вечернего Квартала", показанный в национальном телемарафоне "Единые новости" в День Флага. Среди номеров зрители увидят историю российского солдата, вернувшегося домой с войны, развязанной россией против Украины, но жена совсем не рада его появлению, потому что уже распланировала себе, куда потратит деньги за его гибель. Номер будет в исполнении Юрия Великого и Анастасии Оруджевой, а в эпизодах им помогут Юрий Ткач и Мика Фаталов.

Также юмористы покажут новое шоу на телеканале "Гаага ТВ" – "Кто хочет стать диктатором?", главными героями которого были владимир путин и александр лукашенко. Ведущий – Юрий Крапов, в роли диктаторов – Евгений Кошевой и Степан Казанин.

"Вечерний квартал" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не обойдется без музыкальных номеров. "Вечерний Квартал" адаптирует патриотические "Бандерштатовские коломыйки" Кузьмы Скрябина. А девочки из "Женского Квартала" исполнят трогательную песню "Мовчати" – кавер на известную композицию Кузьмы Скрябина и Ирины Билык с переосмысленным текстом от авторов Студии "Квартал 95".

Приглашенными гостями с эксклюзивными музыкальными номерами станут Pianoбой Дмитрий Шуров и группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

16 сентября в 19:00 для зрителей ТЕТ будет показано продолжение концерта "Вечернего Квартала". Телезрители увидят, как Александр Пикалов и Алина Блажкевич примеряют на себя роль главных российских пропагандистов – владимира соловьева и скабеевой ольги в проекте "60 минут".

"Вечерний квартал" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

А Ирина Сопонару, Валентин Михиенко и Анастасия Оруджова поднимут очень острую тему: как молодой паре научиться жить в одношке вместе с ее мамой, которая в начале войны приехала к детям и не хочет возвращаться домой.

Неожиданным сюрпризом станет музыкальная импровизация Pianoбой Дмитрия Шурова вместе с вокалистками "Женского Квартала" – Мартой Адамчук, Лали Эргемлидзе и Элиной Мбани, которые исполнят попурри из известнейших украинских песен сегодняшнего дня. Кроме того, девушки споют песню "Враже", благодаря которой все враги будут знать, что ждет их на украинской земле.

Дмитрий Шуров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Среди музыкальных номеров зрители увидят выступление группы KAZKA.

Группа KAZKA / Фото: пресс-служба канала "1+1"

На съемках благотворительного концерта "Вечернего Квартала" присутствовали военные, врачи и переселенцы из Мариуполя, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои родные дома.

За последние шесть месяцев с момента полномасштабного российского вторжения актеры и актрисы Студии "Квартал 95" не оставались в стороне и ежедневно помогают Украине, осуществляют волонтерскую деятельность, дают благотворительные концерты и лично защищают родину – Александр Пикалов и Владимир Мартинец вступили в ряды Национальной гвардии. С 24 февраля Студия "Квартал 95" дала более 140 выступлений для военнослужащих, медиков, волонтеров, переселенцев, организуя концерты в воинских частях, госпиталях, бомбоубежищах, на станциях метро.

Не пропустите благотворительный концерт "Вечернего квартала" 9 и 16 сентября в 19:00 на телеканале ТЕТ.

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