Партнер Джамалы по польским "Танцам со звездами" впервые стал отцом и показал малыша

Партнер украинской певицы Джамалы по польской версии шоу "Танцы со звездами" Яцек Йешке впервые стал отцом.

Счастливой новостью танцовщик и хореограф поделился с поклонниками на странице в Instagram. Он запостил фото из роддома, где изображен вместе с женой Ханной Зудзевич и их новорожденным младенцем:

"Самый прекрасный момент в нашей жизни. Роуз Йешке. 6 октября 2022 года. Ты самое прекрасное чудо", — подписал кадр новоиспеченный отец.

Яцек Йешке впервые стал отцом / Фото: instagram.com/jacekjeschke

Отметим, что и бывшая звездная партнерша Яцека Джамала также поздравила его с пополнением в семье, запостив в сторис фотоблога его фотографию из роддома.

Яцек Йешке с женой / Фото: instagram.com/jacekjeschke

Напомним, что после шестого эфира польских "Танцев со звездами" Джамала и Яцек Йешке покинули проект. Пара получила наименьшее количество баллов и по результатам дуэли выбыла из шоу.

Джамала призналась, что была огорчена таким результатом. Ранее артистка рассказывала, что для нее участие в шоу "Танцы со звездами" это была возможность лишний раз напомнить о войне в Украине. Во время прямых эфиров проекта проходил сбор средств, которые переводили на помощь украинцам.

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